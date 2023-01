Zaniolo verso il Tottenham: la Roma non fa sconti

La Roma e Zaniolo sono sempre più distanti. I giallorossi hanno messo sul mercato l?attaccante che ha chiesto la cessione. Il club capitolino nonostante il contratto in scadenza del giocatore però non è intenzionato a fare sconti.

Zaniolo sul mercato

Nicolò Zaniolo è parso sempre più nervoso nell?ultimo periodo. Gli scarsi risultati in campo e le reazioni fuori luogo (maglia strappata e bestemmia all?arbitro in diretta tv in Roma-Genoa di Coppa-Italia, i post social) sono la fotografia della situazione del 22. Un solo gol in campionato e un gioco egoista hanno indispettito anche il popolo romanista che lo ha sempre difeso ma che adesso lo fischia. Proprio questa reazione è stata la goccia che ha fatto sì che Zaniolo chiedesse la cessione già a gennaio anche perché la Roma non ha intenzione di rinnovare il contratto dell?attaccante (scadenza 2024) alle cifre richieste dal calciatore (4 milioni di euro).

Zaniolo sì al Tottenham

La squadra più vicina a Zaniolo in questo momento è il Tottenham di Conte. Gli Spurs già la scorsa estate hanno cercato di portare il classe ?99 a Londra ma la Roma fece muro. Conte è un grande estimatore di Zaniolo e il suo acquisto potrebbe convincere il tecnico pugliese a restare sulla panchina del Tottenham. L?attaccante, prima scettico nel trasferirsi in Premier League (preferirebbe restare in Italia ma Juventus e Milan non hanno la forza economica per investire su di lui adesso), ha accettato la destinazione inglese, con l?agente già a Londra, anche perché convinto di poter risollevarsi grazie alla cura Conte. Sul giocatore anche West Ham (previsto incontro fra dirigenti e l'agente di Zaniolo, Vigorelli) e Leicester in lotta per non retrocedere ma le due squadre non scaldano gli animi dell?attaccante. Sullo sfondo il Borussia Dortmund, defilato l?Atletico Madrid.

La Roma non fa sconti

Se Zaniolo ha detto sì al Tottenham, non l?ha fatto la Roma. I giallorossi sono chiari niente sconti. Tiago Pinto chiede almeno 30-35 milioni di euro (l?estate scorsa 50), gli Spurs sono pronti ad offrirne 20 più 5 di bonus. La cifra è ritenuta bassa dalla Roma che non trova il punto d?incontro con gli inglesi anche per quanto riguarda la formula del trasferimento. I londinesi puntano ad un prestito con diritto di riscatto legato a numero di presenze e qualificazione alla prossima Champions League (Tottenham ora quinto con 5 punti in meno e una partita in più rispetto al Newcastle quarto), da Trigoria trattano solo per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto (l'Inter conserva una parte della rivendita del giocatore intorno al 10%). Roma ad un bivio: abbassare le pretese o rischiare di arrivare a giugno con un calciatore da separato in casa e col valore del suo cartellino che andrebbe a livellarsi sempre più verso il basso.