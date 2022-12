Calciomercato Roma: Belotti in bilico

Il futuro di Belotti alla Roma non è certo. L'attaccante romanista arrivato in estate a Trigoria a parametro zero potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio dopo una prima parte di stagione molto deludente.

Rinforzo estivo

Belotti è arrivato alla Roma ad agosto a campionato già iniziato. L'arrivo del Gallo a Trigoria è stato complicato. La Roma non ha dovuto pagare nessun cartellino essendo Belotti svincolato, ma prima di tesserare l'attaccante doveva snellire il parco attaccanti. La cessione alla Cremonese di Felix Afena-Gyan e la voglia di Belotti di vestire giallorosso (il centravanti della Nazionale ha rifiutato qualsiasi offerta perchè voleva solo la Roma) hanno portato alla fumata bianca.

Il rendimento deludente

La prima parte di stagione di Belotti è stata altamente deludente. L'attaccante ha saltato la preparazione ed è sembrato in ritardo di condizione sin dal debutto. Il Gallo ha messo a segno due gol, entrambi in Europa League e un rigore sbagliato in 17 partite, Un apporto mancato alla causa giallorossa in termini di gol che sta pesando sulla stagione della Roma settima in classifica. Da unica punta, con Dybala o con Abraham il Gallo non ha cantato. Adesso l'ex capitano del Torino è fermo ai box per un problema ai flessori.

Il mercato

Belotti ('93) ha firmato con la Roma un contratto annuale con scadenza nel giugno 2023 (a poco meno di 3 milioni a stagione) con opzione per un rinnovo biennale in caso di determinate condizioni (21 presenze in campionato). La Roma però tende l'occhio al mercato. Il rendimento deludente di Belotti infatti ha messo la Roma nella condizione di ascoltare le offerte in arrivo. Sul centravanti c'è il forte interesse della Fiorentina alla ricerca di un attaccante, viste le difficoltà di Jovic e Cabral. Sull'ex granata c'è anche il Galatasaray dell'ex romanista Sergio Oliveira. L'inizio del 2023 sarà decisivo per il futuro del Gallo.