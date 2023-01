Caso Karsdorp: accordo Roma-Monza, nodo ingaggio

Rick Karsdorp vive da separato in casa a Trigoria. I rapporti sono tesi dopo lo scontro con Mourinho, le mancate risposte alle convocazioni e interferenzei esterne. L’olandese è ormai fuori dai progetti della Roma e il club giallorosso cerca la miglior soluzione.

Karsdorp in partenza

Rick Karsdorp (’95) non ha fatto parte dei convocati per le prime due partite del 2023 della Roma contro Bologna e Milan. L’olandese è ai ferri corti con la società e l’intervento dell’agente del giocatore non ha aiutato a stemperare gli animi. Prima di Milan-Roma, sulla situazione è intervenuto anche il gm romanista Tiago Pinto chiaro sul futuro del giocatore: “Ci siamo incontrati con il giocatore e i suoi procuratori per trovare una soluzione”. Non c’è più futuro per Karsdorp alla Roma.

L’offerta del Monza

L’ultima offerta arrivata a Trigoria per Karsdorp è quella del Monza. Il club di Berlusconi cerca nuovi rinforzi per la sua squadra è l’olandese è finito nel mirino del “Condor” Galliani. I brianzoli hanno proposto alla Roma un prestito con obbligo di riscatto (intorno ai 10 milioni) legato alla salvezza, alla portata, della squadra di Palladino. L’offerta soddisfa la Roma. L’ostacolo resta l’ingaggio del terzino. Karsdorp percepisce in giallorosso poco più di due milioni di euro, troppi per il Monza.

Gli altri club

Su Karsdorp ci sono diversi club italiani ed esteri. In Italia oltre al Monza, l’unica squadra ad aver accontentato la Roma, ci sono anche il Torino e la Juventus che ha effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, con i giallorossi che pensano anche ad un possibile scambio alla pari con De Sciglio. Attenzione anche all'Inter che in caso di cessione di Dumfries cercherà un sostituto sull'out di destra. All’estero Karsdorp piace al Marsiglia in Francia mentre in Premier League hanno mostrato interesse sul giocatore il Southampton, il Bournemouth e il Fulham.