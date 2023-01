Torino accordo con Shomurodov: la posizione della Roma

La Roma più che alle entrate lavora alle cessioni in questa sessione di mercato. Uno dei nomi in uscita è quello di Eldor Shomurodov sempre più vicino al Torino. Fra l'uzbeko e i granata c'è già l'accordo, ma manca la fumata bianca fra i due club.

Shomurodov fuori progetto

Shomurodov ('95) è arrivato alla Roma nella stagione scorsa per una cifra di circa 20 milioni di euro. La spesa per l'attaccante però non ha portato i risultati sperati. Shomurodov ha molto deluso tutto l'ambiente e in questa sua seconda stagione alla Roma è finito ai margini della squadra. In giallorosso l'ex Geno ha collezionato 48 presenze e 6 gol, 8 presenze e una rete in questa stagione. Poco lucido sotto la porta, poco utilizzato in altri reparti per Mourinho Shomurodov è il primo dei cedibili a Trigoria.

Shomurodov-Torino è sì

Il calciatore ha diverso mercato in Italia, ma la squadra a lui più vicina è il Torino. I granata già in estate hanno provato a portarlo alla corte di Juric ma senza riuscirci. In questa sessione il Toro sta spingendo di più per fare così un regalo di mercato a Juric dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Cairo ha presentato un'offerta ufficiale alla Roma: 1 milione di euro per il prestito oneroso (più pagamento dello stipendio) e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Fra calciatore e Torino c'è accordo totale. Con l'arrivo dell'attaccante in Piemonte, Juric libererebbe Sanabria in direzione Lazio.

La risposta della Roma

La Roma ha detto al momento no al Torino. Il motivo non è la cifra che invece soddisfa di molto Tiago Pinto ma la formula. Il gm portoghese infatti vuole il prestito con obbligo di riscatto e non diritto in modo da avere la certezza di un non ritorno di Shomurodov a Trigoria. Qui si gioca la trattativa, con Cairo che non vorrebbe vincolarsi all'acquisto dell'attaccante ma valutare il suo rendimento nei prossimi mesi.