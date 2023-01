Roma-Fiorentina 2-0: doppio Dybala, Viola battuta. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte la Fiorentina per due a zero all'Olimpico nella 18esima giornata di Serie A. La Roma vince la partita sulla connessione Abraham per Dybala, con l'inglese che serve due assist per la doppietta dell'argentino. La Joya illumina ancora una volta l'Olimpico e trascina i giallorossi a -3 dal quarto posto, in compagnia di Atalanta e Lazio. La Roma gioca una buona partita, anche favorita dall'espulsione di Dodo al 24esimo e senza Zaniolo out per una sindrome influenzale, prendendo il controllo del gioco almeno per una sera. Sugli scudi Zalewski autore di una prestazione sontuosa.

Roma-Fiorentina, la cronaca

Al 14esimo il primo tentativo giallorosso con Zalewski che rientra sul destro ma il suo tiro è facile preda di Terracciano. Al 22esimo ci prova dalla distanza Amrabat, Rui Patricio attento blocca. Al 24esimo la Fiorentina resta in 10 per l’espulsione, per doppio giallo, di Dodo per un’intervento fuori tempo su Zalewski. Al 40esimo la Roma sblocca la partita con Dybala: la Joya calcia al volo una sponda di petto di Abraham e batte Terracciano, complice una leggera deviazione di Milenkovic. Al 50esimo Celik servito da Dybala calcia da dentro l’area di rigore ma colpisce il palo. Al 61esimo Abraham cestina una clamorosa occasione non sfruttando uno svarione della difesa Viola che lo aveva messo a tu per tu col portiere. All’82esimo la Roma raddoppia sempre con Dybala che batte Terracciano ancora una volta su assist di Abraham. Al 90esimo un bel riflesso di Rui Patricio nega alla Fiorentina di rientrare in partita

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6, Kumbulla 6,5; Celik 5,5, Cristante 6, Bove 6 (dal 67’ Matic 6), Zalewski 7 (dal 66’ Spinazzola 6); Dybala 8 (dall'89 Belotti s.v.), Pellegrini 6 (dal 74’ Tahirovic 6); Abraham 7 (dall'89' Solbakken s.v.). All.: Mourinho 7

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 4, Milenkovic 5,5, Igor 5, Biraghi 5,5; Amrabat 6, Duncan 6 (dal 29’ Venuti 6); Ikone 5,5 (dal 46’ Gonzalez 6), Bonaventura 5,5 (dall’85’ Castrovilli s.v.), Kouame 5, Jovic 6 (dal 46’ Barak 5,5). All.: Italiano 5,5

Marcatori: 40’, 82’ Dybala (R)

Ammoniti: Smalling (R), Kumbulla (R), Bove (R); Gonzalez (F), Igor (F)

Espulsi: Dodo (F)

Arbitro: Giua

I top e flop giallorossi

Dybala 8: Leader tecnico e carismatico della squadra. Trascina la Roma alla vittoria con una doppietta e tante belle giocate mai futili.

Zalewski 7: Una furia della natura il polacco di Tivoli. Vola sulla corsia mancina e propizia l’espulsione di Dodo.

Abraham 7: Non segna ma fa segnare. Doppio assist per Dybala e per stasera Mou può essere felice del suo attaccante.

Celik 5,5: Un palo clamoroso e poi un suo retropassaggio sbagliato lancia un contropiede Viola che però si perde nel vuoto le fotografie della sua partita.