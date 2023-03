AZ Alkmaar-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Conference League

Giovedì 16 marzo alle ore 21:00 la Lazio sfiderà l’AZ Alkmaar all’AFAS Stadion per il ritorno degli ottavi di Conference League. L’andata all’Olimpico ha visto la formazione di Sarri uscire sconfitta per due a uno, risultato che complica il discorso qualificazione. In terra olandese infatti i biancocelesti per approdare ai quarti di finale dovranno vincere con due gol di scarto.

AZ Alkmaar-Lazio, le ultime di formazione

Maxi turnover in vista per Maurizio Sarri. Il tecnico nel post Bologna ha parlato che la partita di Conference League andrà affrontata in ottica del derby di domenica e quindi farà riposare diversi titolari. In porta ci sarà Luis Maximiano, in difesa Gila e Patric centrali mentre sugli esterni Pellegrini avrà la sua possibilità di esordio, più probabile a gara in corso che da titolare, per far tirare il fiato a uno fra Marusic e Lazzari che partiranno nell’undici iniziale. A centrocampo occasione per Basic e conferma per Vecino che squalificato salterà la Roma. Milinkovic-Savic uno dei pochi titolari che partirà dal 1’. Panchina per Luis Alberto. In attacco Pedro andrà in panchina, titolare sarà Cancellieri con Felipe Anderson. Ballottaggio fra Zaccagni e Romero per completare il tridente, con staffetta a gara in corso. Out per infortunio Ciro Immobile.

Jansen è intenzionato a confermare l’undici che ha espugnato Roma. Spazio dunque a Kerkez in difesa e Pavladis al centro dell’attacco, gli autori dei due gol dell'andata.

AZ Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

AZ Alkmaar-Lazio, dove vederla

La partita fra AZ Alkmaar e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Attraverso Dazn per vedere la sfida dei biancocelesti basterà scaricare l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire la trasferta olandese della squadra di Sarri sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport oppure utilizzare SkyGo. Match fruibile anche su Now.