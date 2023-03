Lazio-Roma: quanti assenti al derby

Domenica prossima sarà un derby con tanti protagonisti assenti. Sia sponda Lazio sia sponda Roma rischiano di saltare la stracittadina uomini di copertina spesso risultati decisivi.

Gli assenti in casa Lazio

In casa Lazio grande assente sarà Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è ancora alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare di questa stagione. Tare ha dichiarato che resterà fuori dalle 2-3 settimana annunciando in anteprima il suo forfait. Il bomber laziale sta cercando di bruciare le tappe ma un suo impiego è improbabili. Immobile potrebbe andare al massimo in panchina per dare supporto morale alla squadra proprio come all’andata (Roma-Lazio 0-1, ndr). In 13 derby per Immobile sono 6 i gol fatti e 4 gli assist. Altro assente sarà Vecino. L’uruguagio diffidato è stato ammonito contro il Bologna e per squalifica salterà il derby.

Gli assenti in casa Roma

In casa Roma il grande assente sarà Mourinho squalificato per due giornate dopo il caso Serra. L’Olimpico si è schierato con il suo tecnico, la Roma è in silenzio stampa. Sicuramente non saranno della partita Kumbulla, espulso dopo il calcio a Berardi nella partita contro il Sassuolo e Llorente infortunatosi contro la Real Sociedad.

I calciatori in dubbio

A Formello non destano preoccupazione le condizioni di Luis Alberto uscito al Dall’Ara per problemi gastrici. Stringerà i denti Cataldi non al meglio così come Patric.

Molta più ansia a Trigoria. In casa Roma sono monitorate costantemente le condizioni di Lorenzo Pellegrini (8 derby giocati, 2 gol e 1 assist). Il capitano della Roma ha ricevuto 30 punti di sutura al volto dopo uno scontro nella partita di Europa League, che lo ha costretto a passare la notte a Villa Stuart. La sua presenza è in dubbio anche per il ritorno contro la Real Sociedad. Leggermente migliore la posizione di Belotti. Il Gallo è stato operato sabato intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L’attaccante che ha saltato la sfida col Sassuolo, potrebbe tornare fra i convocati del derby e giocare con un tutore. Dubbi anche sul recupero di Solbakken.