Infortunio Immobile, derby a rischio. Il comunicato della Lazio

Non finiscono i guai per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha riportato l'ennesimo infortunio della stagione dopo la trasferta convincente di Napoli. L'attaccante rischia di saltare il derby di ritorno con la Roma.

Il comunicato della Lazio

Nella giornata di oggi, lunedì 6 marzo, Ciro Immobile è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il comunicato del club biancoceleste: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Quando torna Immobile?

Sarri in conferenza stampa della vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar su Immobile ha dichiarato: "Non è mai stato benissimo dopo il problema dello scorso anno alla caviglia e questo gli crea dei problemi che poi si manifestano dopo alcune partite”. Non parole confortanti del tecnico che non avrà contro gli olandesi l'attaccante a disposizione. Immobile va verso il forfait anche per la trasferta di Bologna (sabato 11 marzo, ndr) e per il ritorno di Confernce League. Il rischio più grande per la Lazio è quello di non avere il proprio capitano nemmeno nella stracittadina contro la Roma come all'andata, in programma il 19 marzo.

Immobile, quanti infortuni

Il problema al bicipite femorale non è una novità per Immobile. Il capitano biancoceleste è stato costretto ai box per lo stesso motivo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2022, quando infortunatosi con l'Udinese saltò Atalanta Salernitana, derby (solo panchina) e Juventus in Serie A e Midtjylland e Feyenoord in Europa League. A gennaio contro il Sassuolo il bomber all-time della Lazio si fermò nuovamente per un problema muscolare saltando Bologna in Coppa Italia (con la Juve a mezzo servizio) e Milan in campionato. Una stagione tribolata per Immobile a quota 11 gol in 27 partite in questa stagione.