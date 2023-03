Bologna-Lazio 0-0: pareggio senza emozioni al Dall'Ara. Cronaca, commento e pagelle

La Lazio pareggia per zero a zero contro il Bologna al Dall'Ara. Non una bella partita degli uomini di Sarri stanchi e pochi brillanti. I biancocelesti creano qualcosa nel primo tempo, bravo Skorupski, mentre cedono fisicamente nella ripresa. Nel secondo tempo i biancocelesti non calciano mai verso la porta felsinea e non sono mai pericolosi. La Lazio gioca un possesso palla sterile e monotono, spesso orientato all'indietro e non punge pagando l'assenza di Immobile e di un suo vice e la stanchezza post Conference League. Occasione persa per la squadra di Sarri che sale a quota 49 punti (terza) e non approfitta della sconfitta dell'Inter seconda.

Bologna-Lazio, la cronaca

Al 15esimo palla geniale di Luis Alberto per Pedro ma lo spagnolo al momento del tiro scivola e non trova la porta. Al 28esimo il palo salva la Lazio: Kyriakopoulos mette in mezzo per Ferguson che di testa a botta sicura e da pochi metri colpisce il legno. Al 33esimo grande parata di Provedel che con la mano destra devia in corner un bel tiro di Barrow. Al 35esimo doppio super intervento di Skorupski che prima si esalta nell’uno contro uno con Luis Alberto e poi sul tentativo di Felipe Anderson. Al 47esimo mancino di Kyriakopoulos che sfiora il palo. All’82esimo tiro dalla distanza di Barrow che esce per centimetri.

Tabellino e pagelle

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Soumaoro 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 6; Moro 6 (dal 62’ Pyyhtia 6), Schouten 6 (dal 62’ Medel 6); Aebischer 5,5 (dall’80’ Soriano s.v.), Ferguson 5, Kyriakopoulos 6,5 (dal 57’ Zirkzee 5,5); Barrow 6,5. All.: Thiago Motta 6,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 5,5, Vecino 6, Luis Alberto 6 (dal 64’ Basic 5,5); Pedro 5,5 (dall’80’ Cancellieri s.v.), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 6. All.: Sarri 5,5

Ammoniti: Moro (B), Ferguson (B); Hysaj (L), Vecino (L), Zaccagni (L)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancocelesti

Provedel 6,5: Prima il palo e poi il suo guantone salvano la Lazio. Una sola parata, ma fondamentale.

Luis Alberto 6: Si accende ad intermittenza. Paga la stanchezza fisica dopo un lungo tour de force. Esce perché non al meglio, accusando un giramento di testa.

Pedro 5,5: Poco brillante lo spagnolo. L’occasione sprecata ad inizio partita ne condiziona la gara.

Milinkovic-Savic 5,5: Altra partita sottotono del serbo che sembra ritrovarsi.