Sarri non vede Romero: l'argentino da stella a panchinaro

Nella Lazio che si prepara all’insidiosa trasferta di Bologna crescono i dubbi sul parco attaccanti a disposizione di Sarri che conta pochi elementi. Fra chi è uscito dai radar del tecnico c'è Luka Romero, giovane attaccante amato dalla tifoseria biancoceleste che trova sempre meno minutaggio.

Il gol e l'ascesa

Dopo i primi assaggi di Serie A nella scorsa stagione, Romero è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra. Il talento argentino classe 2004, è salito alla ribalta siglando il suo primo gol in biancoceleste contro il Monza (10 novembre 2022) che è valso la vittoria e il temporaneo secondo posto alla Lazio. La bella prestazione contro i brianzoli ha portato in dote all’argentino una maglia da titolare contro la Juventus nell’ultima dell’anno. Quel finale di anno sembrava essere il trampolino di lancio di Romero per un 2023, non da titolare ma da arma importante specie a partita in corso o quantomeno come uomo turnover, ma così non è stato. Esclusa l’ora abbondante di gioco contro il Cluj, dell'argentino si sono perse le tracce con soli 25 minuti giocati in campionato divisi fra le partite contro Milan e Salernitana.

Sarri e i giovani

Il rapporto di Sarri con i giovani e con i giocatori di fantasia non è sempre idilliaco. Il tecnico il più delle volte, anche in situazioni di emergenza, al contrario del collega giallorosso, preferisce puntare sui soliti noti e giocatori esperti limitando l’innesto di volti nuovi. Questo è il primo motivo per cui Luka Romero non sta trovando spazio (il discorso può allargarsi anche a Marcos Antonio e Cancellieri). Altra motivazione va ricercata nelle ferree regole tattiche volute da Sarri. L’allenatore lascia poco spazio alla fantasia, egoistica, dei calciatori e preferisce usare giocate e schemi codificate (vedi Luis Alberto, ora ben inserito). Romero è un giocatore giovanissimo e istintivo sia nelle giocate che nel carattere (vedi l’espulsione rimediata contro il Feyenoord in appena un minuto), ancora lontano dai dettami di Sarri.

Il futuro di Romero

Romero è legato alla Lazio fino al 2023 e alla fine del 2022 stava trattando il rinnovo fino al 2026 (a poco meno di 1 milione di euro di ingaggio). Oggi le discussioni sul prolungamento del contratto sono arenate per dei contrasti fra l’agente dell’attaccante, Ramadani e la dirigenza laziale. Il procuratore infatti chiede al presidente Lotito una commissione (compresa quella riguardante l’approdo a Formello del calciatore all’epoca minorenne) di circa 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva da Lotito. Se le parti non dovessero trovare un’intesa, l’argentino potrebbe lasciare la Lazio a parametro zero.