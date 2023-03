Lazio-AZ Alkmaar 1-2: Pedro illude, rimonta olandese all'Olimpico. Cronaca, commento e pagelle della partita di Conference League

La Lazio perde per due a uno l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar. I biancocelesti partono forte e sbloccano la partita con Pedro ma poi si perdono nei soliti preziosismi dando fiducia agli olandesi. Nel finale di primo tempo l'errore di Milinkovic che manda il gol l'AZ Alkmaar e ad inizio ripresa quello di Pedro che dà avvio al sorpasso olandese. La Lazio si affida alle invenzioni di Luis Alberto ma lo spagnolo non trova la complicità dei compagni con Felipe Anderson che sbaglia l'impossiible. Per andare ai quarti, fra una settimana la Lazio dovrà vincere in Olanda con due gol di scarto.

Lazio-AZ Alkmaar, la cronaca

Al 2’ minuto super discesa di Zaccagni che mette in mezzo un pallone al bacio per Milinkovic che clamorosamente non trova la porta. Al 18esimo la Lazio sblocca la partita con Pedro. Ancora Zaccagni che salta Sugawara e mette in mezzo per lo spagnolo che col mancino non sbaglia. Al 26esimo Pedro al volo col mancino cerca la doppietta da posizione defilata, para Ryan. Al 31esimo bell’azione degli olandesi che sfiorano il pareggio con un tiro di Mijnans deviato da Cataldi che termina sul palo. Al 45esimo il pareggio dell’AZ grazie ad una palla persa da Milinkovic. Il gol porta la firma di Pavlidis che su cross di Karlsson anticipa Patric e trova la rete. Nel primo di recupero tiro dalla distanza di Milinkovic con Ryan che devia sulla traversa. Al 52esimo ottima combinazione Luis Alberto-Zaccagni col pallone che arriva a Felipe Anderson che salta un uomo ma dentro l’area calcia troppo debolmente facilitando l’intervento di Ryan. Al 59esimo Luis Alberto serve Milinkovic al limite che finta il tiro col destro e calcia col sinistro ma in maniera debole e centrale. Al 62esimo l’AZ passa in vantaggio: Pedro perde palla in uscita, Karlsson serve Kerkez che col mancino non sbaglia. Al 73esimo clamorosa occasione sprecata da Felipe Anderson: Ryan non trattiene un pallone di Luis Alberto e sulla respinta Felipe Anderson da distanza ravvicinata calcia alle stelle. All’80esimo altro assist al bacio di Luis Alberto per Felipe Anderson ma il destro del brasiliano da dentro l’area finisce largo. Altra occasione da dentro l’area piccola per Milinkovic che però non trova deviazione vincente e calcia fuori. Al 91esimo ci prova Vecino da fuori area: para Ryan.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano 6; Lazzari 6, Casale 5,5 (dal 46’ Romagnoli 6), Patric 5,5, Marusic 6; Cataldi 5,5 (dal 70’ Vecino 6), Luis Alberto 6,5, Milinkovic-Savic 5; Pedro 6 (dal 70’ Cancellieri 6), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan 6,5; Sugawara 5, Goes 5,5, Hatzidiakos 5,5, Kerkez 7 (dall’82’ De Wit s.v.); Reijnders 5,5, Mijnans 6, Clasie 6,5; Odgaard 5,5 (dall’83’ Mihajlovic s.v.), Pavlidis 7 (dall’83’ Meerdink s.v.), Karlsson 7 (dall’82’ Van Brederode). All.: Jansen 7

Marcatori: 18’ Pedro (L); 45’ Pavlidis (AZ), 62’ Kerkez (AZ)

Ammoniti: Clasie (AZ), Kerkez (AZ)

Arbitro: Nyberg (SWE)

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 6,5: Il migliore della Lazio. È lui che avvia tutte le migliori azioni biancocelesti. Stato di forma devastante.

Pedro 6: Primo tempo ottimo e con gol. Nella ripresa sparisce e si vede solamente nel pallone perso dell’1 a 2 olandese.

Milinkovic-Savic 5: Troppo brutto per essere vero. Errori banali e poca pericolisità nelle conclusioni.

Felipe Anderson 5: Stavolta fa prima punta sbaglia l'impossibile. Fa rimpiangere e non poco Immobile.