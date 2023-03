Lazio, in Conference League occasione per le riserve di Sarri

La Lazio sarà in trasferta in Olanda contro l’AZ Alkmaar per la sfida di ritorno degli ottavi di Conference League. La sfida in terra olandese sarà per Sarri però una partita per mettere in vetrina le seconde linee.

Sarri snobba la Conference League

Nel post Bologna (0-0, ndr) Sarri ha individuato nel Derby la partita più importante della settimana snobbando l’impegno di coppa. Una presa di posizione netta dell’allenatore il cui obiettivo resta l’ingresso in Champions League e non la vittoria di un trofeo. Ecco allora che ci sarà ampio turnover nell’undici biancoceleste.

Esordio Pellegrini

Chi può sorridere della scelta di Sarri di snobbare la Conference League è Luca Pellegrini. Il terzino romano arrivato a gennaio è ancora alla ricerca dell’esordio nella sua squadra del cuore. Dal suo ritorno nella Capitale zero minuti e tanta panchina, che fanno da contrasto alla voglia del giocatore di vestire biancoceleste. Al Dall’Ara si è riscaldato per quasi un tempo ma anche in quel caso Sarri ha preferito fidarsi dei suoi titolari. Contro l’AZ Alkmaar, Pellegrini avrà la grande occasione di mettersi in mostra e dimostrare al suo allenatore di essere qualcosa in più di un panchinaro.

Da Basic a Cancellieri

Saranno diversi i giocatori della Lazio che contro l’AZ dovranno dimostrare qualcosa in più. A centrocampo occasione d’oro per Basic col croato che al secondo anno alla Lazio non ha lasciato il segno. Dopo la stagione di apprendimento dello scorso anno, ci si aspettava dal classe ’96 uno scatto di qualità che non è arrivato. Sarà rimaneggiato pure l’attacco con Cancellieri e Romero che si giocano molto. Il primo è alla ricerca di continuità e minutaggio, che sia esterno o punta centrale, l’argentino si gioca anche il rinnovo di contratto. Romero in scadenza, dopo un finale di 2022 da protagonista, è stato messo da parte da Sarri anche per motivi legati al suo contratto. Chi spera di avere un'altra occasione è Marcos Antonio che per motivi tattici e di inserimento nei dettami del tecnico è stato spesso sacrificato in panchina.

La partita contro l’AZ significherà poco per Sarri ma sarà occasione d’oro per i tanti giocatori biancocelesti poco utilizzati durante la stagione.