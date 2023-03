Pellegrini sì, vice Immobile no: l'AZ mette in discussione il mercato della Lazio

La clamorosa quanto inaspettata caduta della Lazio nell?andata degli ottavi di finale di Conference League contro l?AZ Alkmaar ha riaperto il caso vice Immobile. Il mercato di Tare e dei biancocelesti è di nuovo sotto accusa.

Pellegrini sì. Vice Immobile no

La Lazio nel mercato invernale, con anche le difficoltà legate all?indice di liquidità, doveva puntellare la squadra in due ruoli: un terzino sinistro e un vice Immobile. I biancocelesti hanno optato per rinforzare la difesa di Sarri, lasciando però sguarnito il parco attaccanti. Luca Pellegrini dal suo arrivo però non ha giocato nemmeno un minuto, è passato un mese dal suo arrivo e ancora non ha esordito con la maglia della sua squadra del cuore. Sarri sembra molto restio nel suo utilizzo e anche in fase di turnover non lo utilizza. Il tecnico è molto sensibile e attento alla fase difensiva. Alla luce di questo la mossa della Lazio a gennaio si può vedere come un errore di strategia. Più che di un difensore la Lazio aveva bisogno di un attaccante di scorta e oggi un Bonazzoli (fa panchina alla Salernitana) o un Sanabria avrebbero fatto più che comodo a Sarri.

La spiegazione di Tare

Prima del match contro gli olandesi, Tare ha parlato del mercato laziale soffermandosi sull?assenza di un attaccante di scorta. ?Quando a inizio stagione abbiamo fatto insieme all?allenatore dei ragionamenti, abbiamo detto di portare un giocatore giovane come Cancellieri e di farlo crescere anche in questo ruolo perché ha delle caratteristiche. Sapevamo che Felipe Anderson l?avesse fatto nella stagione scorsa, come anche quest?anno contro l?Atalanta e contro la Roma. Non penso che sia un problema?. Secondo il ds quindi quella di lasciare scoperto il ruolo della punta di scorta a Formello è stata una scelta condivisa da tutto l?ambiente che ha puntato ancora una volta all-in su Ciro Immobile.

Il problema Immobile

Durante l?intervista a Sky nel pre partita Tare puntualizza che il problema siano i tanti infortuni accusati da Immobile in questa stagione. L?attaccante della Lazio ha infatti saltato diverse partite anche importanti, vedi Juventus e derby di andata, in questa stagione per problemi alla caviglia e al bicipite femorale. L?ultimo in ordine di tempo è arrivato dopo Napoli e lo costringerà ai box per 2-3 settimane, come ammesso da Tare, e questo vorrà dire per Immobile dare forfait anche al derby di ritorno del 19 marzo. Tour de force dunque in vista per Felipe Anderson nel ruolo di punta, visto che pure Cancellieri stando alle parole e all?utilizzo di Sarri, non sembra pronto a sostituire il capitano della Lazio.