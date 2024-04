Roma-Bologna 1-3: Azmoun l'ultimo ad arrendersi, Dybala non si accende

La Roma perde per tre a uno all'Olimpico contro il Bologna. I giallorossi cadono nello scontro diretto per il quarto posto contro i felsinei che giocano una grande partita. Più brillanti e precisi gli ospiti (meravigliosa l'azione che porta al gol di Zirkzee) rispetto alla squadra di De Rossi evidentemente in affanno fisico per i troppi impegni. La rete di Azmoun arrivata sul risultato già di 0-2, rianima per poco la squadra prima tris bolognese. Per la Roma ora testa al recupero contro l'Udinese del 25 aprile.

Tabellino

Roma (4-3-3): Svilar; Celik (dal 51’ Karsdorp), Mancini, Llorente, Angelino (dal 51’ Spinazzola); Paredes, Cristante (dall’85’ Joao Costa), Pellegrini; Dybala, Abraham (dal 51’ Azmoun), El Shaarawy (dal 72’ Baldanzi). All.: De Rossi

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch (dall’80’ De Silvestri), Beukema, Lucumì, Calafiori (dall’80’ Kristiansen); Freuler; Ndoye (dall’80’ Fabbian), El Azzouzi (dal 78’ Urbanski), Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee (dal 69’ Castro). All.: Thiago Motta

Marcatori: 56’ Azmoun (R); 13’ El Azzouzi (B), 45’ Zirkzee (B), 65’ Saelemaekers (B)

Ammoniti: Paredes (R), Angelino (R), Pellegrini (R), El Shaarawy (R), Llorente (R); Zirkzee (B), Freuler (B)

Arbitro: Maresca

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6: Incolpevole sui gol.

Celik 5,5: Tanta corsa a vuoto e passaggi imprecisi. (dal 51’ Karsdorp 5,5: Solo passaggi elementari mai propositivo in avanti).

Mancini 5,5: Non riesce ad arginare Zirkzee, mai.

Llorente 5,5: Come Mancini, soffre l'attaccante olandese del Bologna.

Angelino 5,5: Soffre la velocità di Ndoye. (dal 51’ Spinazzola 5,5: Brutto ingresso in partita. Non incide).

Paredes 5: Spreca una colossale occasione e non gestisce con lucidità i palloni.

Cristante 5,5: Sempre in ritardo nelle chiusure. Nemmeno i suoi inserimenti scalfiscono la difesa bolognese. (dall’85’ Joao Costa s.v.)

Pellegrini 5: Inizia bene e poi cala vistosamente. La marcatura su El Azzouzi non è perfetta, anzi.

Dybala 5,5: Non è in giornata. Qualche stop sublime e poco altro. E la Roma ne risente.

Abraham 5: Non è nella migliore condizione e si vede. Non tiene mai il pallone. (dal 51’ Azmoun 7: Lotta come un leone e rianima la squadra trovando il gol che dimezza lo svantaggio).

El Shaarawy 5: Super in Europa League, malissimo oggi. Fallisce una grande occasione in avvio e poi non entra più in partita. Tanti contrasti persi ed errori non da lui. (dal 72’ Baldanzi 5,5: Non cambia le sorti del match).

De Rossi 5: Stavolta la lezione la prende. Thiago Motta viene a Roma e gioca una grande partita imbrigliando i giallorossi. La squadra è palesemente stanca e sempre in ritardo. Formazione iniziale da rivedere.