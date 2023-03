La reazione dei tifosi della Roma alle parole di Zaniolo: "Ci hai tradito"

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E così le parole di Zaniolo con la nuova maglia giallorossa del Galatasaray hanno scatenato i tifosi della Roma che non hanno preso bene l’intervista alla Gazzetta dello Sport dell’ex 22 romanista.

Le parole di Zaniolo

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha parlato del suo trasferimento e il mancato rinnovo di contratto. “Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Se io devo riflettere sul mio addio, penso che debbano farlo anche altri” tuona il classe ’99. Il calciatore si toglie qualche sassolino anche nei confronti degli ex compagni di squadra che “non l’avrebbero nemmeno salutato”. Fra gli attacchi di Zaniolo anche il comportamento degli ex compagni che non l’avrebbero nemmeno salutato e il fatto che la Roma non abbia preso in considerazione altre offerte oltre al Bornemouth rifiutato dal giocatore, mentre riserva parole dolci per Mourinho: "È un grandissimo allenatore".

La reazione social

I tifosi della Roma sui social non hanno fatto mancare la loro risposta alle parole dell’ex romanista. “Ti auguriamo una carriera alla Florenzi”, “Se nessuno ti saluta quando te ne vai un motivo ci sarà. Pensaci”. “Altra figuraccia”, “Ti abbiamo accolto. Ti abbiamo aspettato e tu ci hai tradito”, "Mourinho ti ha fatto sempre giocare e te lo hai preso in giro". Questi sono solo alcuni dei commenti dei tifosi della Roma che non hanno preso bene l’intervista di Zaniolo e confermano l’interruzione brusca del rapporto fra l’eroe di Tirana e il mondo giallorosso.

Zaniolo torna da avversario?

La Roma e Zaniolo potrebbero ritrovarsi presto, ma da avversari. Il calciatore potrebbe già lasciare la Turchia in estate e tornare in Serie A. Il suo sogno è quello di giocare nella Juventus ma accetterebbe volentieri anche il Milan. Per Zaniolo il ritorno all’Olimpico da avversario, in caso di un suo trasferimento a Milano o Torino, non sarà semplice.