“Zaniolo traditore”: davanti al Colosseo uno striscione carico d'insulti

Clima incandescente in casa giallorossa. Nicolò Zaniolo non è partito con il resto della squadra alla volta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il match clou della ventesima giornata, l’As Roma dovrà fare a meno del suo gioiellino. Non per la prima volta visto che, Zaniolo, dopo la partita in Coppa Italia con il Genoa, ha dato forfait con la Fiorentina ed anche nella partita con lo Spezia.

Il clima in casa Roma

La decisione del calciatore, nell’ultima partita giocata uscito tra i fischi dei supporter giallorossi, ha portato ad una rottura definitiva con la tifoseria romanista. In assenza di offerte che siano reciprocamente interessanti per la società di Dan Friedkin e per il calciatore, Zaniolo resta alla Roma. In un clima che non è dei migliori.

Lo striscione carico d'insulti

E così, mentre si attendono le decisioni della proprietà giallorossa, in merito ad eventuali sanzioni da comminare all’attaccante giallorosso, gli insulti propalati dai tifosi sul web, hanno trovato traduzione anche in uno striscione appeso, nella serata del 28 gennaio, sul ponte pedonale di via degli Annibaldi. “Zanilo traditore: m…a senza onore!” sistemato davanti al Colosseo. Un ulteriore testimonianza della frattura tra il calciatore e la tifoseria giallorossa.