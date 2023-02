Zaniolo alla Mourinho: fa arrabbiare i tifosi e vola in Turchia

Manca solo l'ufficialità e Zaniolo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. L'attaccante ha già lasciato Roma e l'Italia è già in Turchia dove ha svolto le visite mediche. Nonostante ormai sia un ex giocatore della Roma, il calciatore ha fatto indispettire i tifosi giallorossi con la sua ultima foto postata sui social.

Zaniolo giallorosso di Instanbul

Zaniolo è arrivato nella serata di ieri a Instabul per firmare col Galatasaray. Dopo aver preso atto della volontà dei Friedkin di metterlo fuori rosa fino al 2024, a meno che non avesse provveduto a portare un acquirente, Zaniolo ha prima "teso la mano" alla Roma con una lettera mettendosi a piena disposizione per poi presentare un certificato medico in cui chiedeva 30 giorni di riposo causa condizioni psicho-fisiche non positive. Quando il Galatasaray ha mostrato interesse per il suo acquisto, Zaniolo non ha perso tempo e invece di fare come ha fatto col Bournemouth ha accettato immediatamente l'offerta turca.

Zaniolo come Mou

L'ultima traccia social di Zaniolo è una sua storia su Instagram in aereo verso Instabul. Il calciatore ha postato una foto in cui si vedono le gambe incrociate, foto uguale a quelle pubblicate da Mourinho. La foto ha dato fastidio ai tifosi giallorossi che hanno interpretato come un ultimo gesto di mancato rispetto all'allenatore e a quei colori che lo hanno sempre difeso nonostante prestazioni negative.

Le cifre della cessione

La Roma incasserà circa 22 milioni (fra parte fissa e bonus) dalla cessione di Zaniolo al Galatasaray, e verserà il 15% (della partite fissa 15 milioni di euro) all'Inter. La Roma conserverà anche una clausola di rivendita su una futura cessione del giocatore compresa fra il 10% e il 15%. Zaniolo si legherà al club turco fino al 2027 incassando 3,5 milioni di euro a stagione. Nel contratto del classe 1999 è inserita una clausola rescissoria al ribasso col passare delle stagioni. Partendo dall'iniziale clausola di 35 milioni di euro, questa scenderà a 30 e 25 nelle stagioni successive favorendo così il futuro addio di Zaniolo dalla Turchia.