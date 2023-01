Zaniolo dice sì al Diavolo: muro della Roma

Nicolò Zaniolo continua a spingere per il trasferimento. L’attaccante della Roma punta Milano direzione Milan club con cui ha già un accordo di massima. Distanza ancora ampia però fra Roma e rossoneri.

Zaniolo dice si al Milan

Zaniolo e il Milan sono d’accordo sul possibile trasferimento. L’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera hanno infatti trovato il loro punto di incontro sulla base di circa 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Cifre che il Milan ha concordato per l’attaccante sia in caso di un trasferimento in questa finestra di mercato ma valide anche per l’estate in caso Zaniolo finisse la stagione alla Roma. Il 22 romanista punta i rossoneri per restare in Serie A e sentirsi una stella della squadra di Pioli dove troverebbe un suo idolo, Zlatan Ibrahimovic. Per Zaniolo si sta muovendo in prima persona Paolo Maldini.

L’offerta del Milan

Il Milan parla con la Roma ma ancora non ha presentato un’offerta ufficiale. Il club milanese punta ad un prestito oneroso (5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (circa 13 milioni di euro) legato alla qualificazione alla prossima Champions League. La Roma fa muro valuta Zaniolo almeno 30 milioni di euro e intende cederlo o a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Ancora distanza importante dunque fra le parti.

Milan o Trigoria

Le pretendenti per Zaniolo iniziano a scemare. Dopo l’Arsenal e il Newcastle, inizia a defilarsi pure il Tottenham. In lizza restano West Ham, Leicester che non convincono il giocatore e appunto il Milan. La Roma per cautelarsi si guarda attorno da Deulofeu a Ziyech ma non si esclude una permanenza da separato in casa per il 22 romanista. Infatti la Roma non ha intenzione di regalarlo nonostante il calciatore spinga per la cessione. Ecco dunque che a poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale la profezia di Mou del post Spezia-Roma (“Lui vuole andare via, ma proposte inadeguate. Per me resterà”) potrebbe avverarsi con Zaniolo a Trigoria altri sei mesi, col valore del suo cartellino che si abbasserà ancora di più (scadenza contratto 2024). Intanto il giocatore dopo lo Spezia salterà anche il Napoli.