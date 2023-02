Zaniolo, cose turche. Resta giallorosso e farà coppia con Mauro Icardi

Nicolò Zaniolo è vicinissimo all'addio alla Roma. L'attaccante romanista ha già detto sì al Galatasaray ed è pronto a trasferirsi in Turchia. Ai dettagli l'accordo fra turchi e calciatore mentre i Friedkin stanno decidendo se accettare o meno la proposta del club di Istanbul.

Zaniolo accetta Istanbul

Sempre giallorosso ma ad Istanbul. Il Galatasaray è fortemente interessato a Nicolò Zaniolo e vista la situazione di guerra fredda fra il calciatore e la Roma, il club turco sta cercando l'accordo per il trasferimento del giocatore. Zaniolo ha già dato il suo ok al club più titolato della Turchia con cui ha trovato l'accordo per 3,5 milioni di euro bonus compresi (alla Roma ne guadagna poco più di 2 e ne chiedeva almeno 4 per il rinnovo) a stagione fino al 2027. Da limare solo i dettagli della clausola rescissoria (circa 30 milioni di euro) che sarà inserita nel contratto, una possibilità che Zaniolo vuole mantenere per tornare in Italia dove piace a molti club dalla Juventus al Milan passando per il Napoli.

Ad Istanbul Zaniolo troverà l'ex compagno di squadra Sergio Oliveira e tanti ex volti noti della Serie A da Muslera ad Icardi a Mertens.

L'offerta del Galatasaray

Il Galatasaray ha offerto alla Roma 22 milioni di euro (18 milioni di parte fissa + 4 di bonus facili). Nessun prestito ma acquisto a titolo definitivo. Una formula che alla Roma piace molto. Adesso la palla passa ai Friedkin che per liberarsi del giocatore chiedevano almeno 30 milioni di euro. C'è ottimismo per la chiusura dell'affare vista la situazione di gelo fra calciatore e club capitolino e perchè il calciomercato in Turchia chiude mercoledì 8 febbraio. La Roma per precedenti accordi dovrà versare il 15% dell'incasso all'Inter.

Il Fenerbahçe è in fase disturbo, ma il giocatore ha dato al momento la sua preferenza al Galatasaray.

Zaniolo fuori rosa

Zaniolo ha imparato la lezione. Dopo il no e ripensamento tardivo nei confronti del Bournemouth, stavolta Zaniolo ha detto subito sì al Galatasaray. Nonostante il tentativo, goffo, di tendere la mano alla Roma il rapporto fra le due parti è pressochè nullo. Zaniolo ha presentato alla Roma un certificato medico chiedendo un riposo di 30 giorni causa stress la Roma ha accettato ma con controlli periodici ma la posizione per il club non cambia. Infatti i Friedkin con Zaniolo hanno usato il pugno duro in caso di permanenza a Trigoria (e dopo aver rifiutato il ricco trasferimento in Premier League) per l'attaccante sarebbe stata tribuna fino al 2024, data della scadenza del contratto. La paura di non giocare per più di un anno ha spinto Zaniolo ad accettare velocemente la Turchia.