La Roma lo vende al Bournemouth, Zaniolo dice no: resta a Trigoria?

Il braccio di ferro continua fra Nicolò Zaniolo e la Roma. I giallorossi hanno rifiutato l’offerta del Milan e accettato quella del Bournemouth, l’attaccante rifiuta vuole restare in Serie A.

L’offerta del Bournemouth

A Trigoria è arrivata un’offerta soddisfacente per la cessione di Zaniolo: 27,5 milioni più 4,5 di bonus, più 10% sulla rivendita del giocatore. Mittente Bournemouth, squadra terz’ultima in Premier League. La Roma chiedeva circa 30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto o cessione definitiva ed è stata accontentata. Rifiutata invece l’offerta del Milan (18 milioni più bonus) con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Zaniolo rifiuta

La Roma ha accettato l’offerta del Bournemouth, Zaniolo no. L’attaccante infatti ha detto no agli inglesi (pronti ad offrire un contratto di poco inferiore ai 3 milioni di euro al giocatore). Nelle prossime ore il Bournemouth farà un altro tentativo per convincere il giocatore che ha momento non accetta la destinazione. Zaniolo vuole restare in Italia in Serie A e giocare in un top team, per questo spera in un rilancio del Milan, con cui ha trovato un accordo di massima su un quinquennale di poco inferiore ai 4 milioni di euro. Il club rossonero però si è tagliato fuori dalla corsa al classe ’99, almeno per gennaio rinviando i discorsi all’estate quando il cartellino Zaniolo sarà ribassato.

Cosa succede ora?

Zaniolo va verso la permanenza a Trigoria almeno fino al termine della stagione. Si ipotizza per il 22 un finale di annata da separato in casa con la società ferma e che mal ha digerito la presa di posizione del giocatore di non partecipare all’impegno contro lo Spezia e arrivare a questa rottura. Rivedrà il campo in giallorosso Zaniolo? Stando alle parole di Mourinho post Spezia-Roma sì, le porte non sono chiuse: “Se resta? Farò giocare chi si allena in maniera migliore" dichiarò lo Special One al Picco.

Se Zaniolo dovesse convincersi di accettare l’offerta del Bournemouth la Roma andrebbe dritta su Ziyech del Chelsea presentando un’offerta a titolo definitivo sui 20 milioni circa. L’ingaggio di 6 milioni di euro saranno riducibili con il Decreto Crescita.