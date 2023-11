Altro esonero in Eccellenza Lazio, salta anche la panchina del Ferentino

Cambia anche la panchina del Ferentino. In una due giorni particolarmente ricca di esoneri anche il Ferentino ha detto la sua, allontanando il tecnico Antonio Battistelli dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il Ferentino dopo undici partite è già in una situazione critica nel girone B di Eccellenza Lazio, con solo 3 punti e nessuna vittoria, un fatto che ha reso l'esonero inevitabile.

Il comunicato del club

La Società Ferentino Calcio, ai fini di perseguire un cambiamento dei risultati sportivi, comunica ufficialmente il cambio della guida tecnica, dopo una decisione di comune accordo, in clima di massima serenità e approvazione reciproca, con il Mister Antonio Battistelli al quale, ringraziandolo per il grande impegno dimostrato, la professionalità e la competenza trasmesse in questo periodo trascorso insieme, auguriamo i migliori traguardi da raggiungere, le migliori fortune professionali e una lunga carriera di successi.