Metro a Roma: fermate, orari, biglietti e mappe di linee A, B, B1 e C

La metropolitana di Roma è la rete di linee metropolitane presenti nella Capitale, che collegano il centro storico con i quartieri periferici. In tutto è composta da quattro linee, A, B, B1 E C e, dal 2010, è gestita da Atac. Si tratta della seconda rete metropolitana più estesa d'Italia, dopo quella di Milano.

Ecco tutte le informazioni utili sulla metro di Roma: le linee, le fermate, gli orari, i prezzi dei biglietti e i consigli per spostarsi da una parte all'altra della città.

Linea A - da Battistini ad Anagnina

La linea A della metropolitana di Roma è stata la seconda metro inaugurata nella Capitale il 16 febbraio 1980 dall'allora sindaco di Roma Luigi Petroselli. E' la metro contraddistinta dal colore arancione. Ad oggi conta, in tutto, 27 stazioni e si estende da Battistini a Anagnina, per una lunghezza totale di 18,425 km. Si interseca con la linea B nella fermata Termini e, una volta operativa, si intersecherà con la linea C nelle stazioni di Ottaviano e San Giovanni.

Orari della Linea A

La linea A è attiva, in entrambe le direzioni dalle 5,30 (prima corsa) alle 23,30 (ultima corsa) dal lunedì al giovedì e la domenica. Il venerdì e il sabato, in entrambe le direzioni tra Battistini e Anagnina la prima corsa è alle 5:30 del mattino; l'ultima corsa è all'1:30 di notte.

Biglietti Linea A

Il BIT - biglietto per la singola corsa, ha il costo di 1,50 euro e validità 100 minuti e può essere utilizzato per un solo viaggio in metropolitana. Il biglietto giornaliero ha validità 24 ore dalla sua obliterazione, costa 7 euro. L'abbonamento mensile costa 35 euro. I biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie automatiche presenti nelle stazioni metro o presso i rivenditori autorizzati.

Le fermate della Linea A

Di seguito l'elenco di tutte le stazioni della Linea A con indicati i monumenti, i siti archeologici, le piazze e i collegamenti con altri mezzi pubblici, fermata per fermata:

Battistini (v. Mattia Battistini / v. Ennio Bonifazi)

(v. Mattia Battistini / v. Ennio Bonifazi) Cornelia (Circonvallazione Cornelia)

(Circonvallazione Cornelia) Baldo degli Ubaldi (v. Baldo degli Ubaldi / v. Bonaventura Cerretti)

(v. Baldo degli Ubaldi / v. Bonaventura Cerretti) Valle Aurelia (V. A. Emo / V. Baldo degli Ubaldi): interscambio con la linea regionale FL3

(V. A. Emo / V. Baldo degli Ubaldi): interscambio con la linea regionale FL3 Cipro (V. Cipro / P. s. M. delle Grazie). Nei dintorni: Mercato Trionfale - piazzale degli Eroi

(V. Cipro / P. s. M. delle Grazie). Nei dintorni: Mercato Trionfale - piazzale degli Eroi Ottaviano (V.le Giulio Cesare / V. Ottaviano). Nei dintorni San Pietro - Musei Vaticani - via Ottaviano

(V.le Giulio Cesare / V. Ottaviano). Nei dintorni San Pietro - Musei Vaticani - via Ottaviano Lepanto (V.le Giulio Cesare / V. Lepanto). Nei dintorni: via Cola di Rienzo - piazza Cavour

(V.le Giulio Cesare / V. Lepanto). Nei dintorni: via Cola di Rienzo - piazza Cavour Flaminio ( Via Alberto Ferrero 11). Nei dintorni: piazza del Popolo - Villa Borghese - treni della linea Roma-Civitacastellana-Viterbo - tram 2 verso lo Stadio Olimpico

Via Alberto Ferrero 11). Nei dintorni: piazza del Popolo - Villa Borghese - treni della linea Roma-Civitacastellana-Viterbo - tram 2 verso lo Stadio Olimpico Spagna (piazza di Spagna, vicolo del Bottino). Nei dintorni: piazza di Spagna - via Condotti - via del Babuino - Trinità dei Monti - Villa Borghese

(piazza di Spagna, vicolo del Bottino). Nei dintorni: piazza di Spagna - via Condotti - via del Babuino - Trinità dei Monti - Villa Borghese Barberini (piazza Barberini). Nei dintorni: piazza Barberini - Fontana di Trevi - via del Corso - Piazza Venezia - Piazza Navona - Pantheon

(piazza Barberini). Nei dintorni: piazza Barberini - Fontana di Trevi - via del Corso - Piazza Venezia - Piazza Navona - Pantheon Repubblica (piazza della Repubblica). Nei dintorni: Teatro Dell'Opera - Quirinale, Museo Nazionale, Scuderie del Quirinale

(piazza della Repubblica). Nei dintorni: Teatro Dell'Opera - Quirinale, Museo Nazionale, Scuderie del Quirinale Termini (piazza dei Cinquecento / via Marsala) . Nei dintorni: stazione dei treni - Leonardo Express per aeroporto Fiumicino

(piazza dei Cinquecento / via Marsala) Nei dintorni: stazione dei treni - Leonardo Express per aeroporto Fiumicino Vittorio Emanuele (piazza Vittorio) . Nei dintorni: Basilica di Santa Maria Maggiore - Auditorium Mecenate - Porta Maggiore

(piazza Vittorio) Nei dintorni: Basilica di Santa Maria Maggiore - Auditorium Mecenate - Porta Maggiore Manzoni (viale Manzoni e via Emanuele Filiberto). Nei dintorni: Museo della Liberazione

(viale Manzoni e via Emanuele Filiberto). Nei dintorni: Museo della Liberazione San Giovanni (sottosuolo di piazzale Appio). Nei dintorni: Basilica San Giovanni in Laterano

(sottosuolo di piazzale Appio). Nei dintorni: Basilica San Giovanni in Laterano Re di Roma (via Appia Nuova, piazza Re di Roma)

(via Appia Nuova, piazza Re di Roma) Ponte Lungo (via Gela). Nei dintorni: stazione Tuscolana con linee ferroviarie regionali FL1, FL3 e FL5

(via Gela). Nei dintorni: stazione Tuscolana con linee ferroviarie regionali FL1, FL3 e FL5 Furio Camillo (via di Furio Camillo)

(via di Furio Camillo) Colli Albani (Largo dei Colli Albani). Nei dintorni: parco Archeologico dell'Appia Antica

(Largo dei Colli Albani). Nei dintorni: parco Archeologico dell'Appia Antica Arco di Travertino (via di Arco di Travertino).

(via di Arco di Travertino). Porta Furba (via Tuscolana)

(via Tuscolana) Numidio Quadrato (v. Tuscolana / v. Scribonio Curione)

(v. Tuscolana / v. Scribonio Curione) Lucio Sestio (v. Lucio Sestio / v. Ponzio Cominio)

(v. Lucio Sestio / v. Ponzio Cominio) Giulio Agricola (v. Tuscolana / v. Giulio Agricola / v. Marco Fulvio Nobiliore). Nei dintorni: Parco degli Acquedotti

(v. Tuscolana / v. Giulio Agricola / v. Marco Fulvio Nobiliore). Nei dintorni: Parco degli Acquedotti Subaugusta (v. Tuscolana / piazza di Cinecittà). Nei dintorni: Parco degli Acquedotti

(v. Tuscolana / piazza di Cinecittà). Nei dintorni: Parco degli Acquedotti Cinecittà (v.Tuscolana). Nei dintorni: Studi di Cinecittà

(v.Tuscolana). Nei dintorni: Studi di Cinecittà Anagnina: (v.Tuscolana/v. Anagnina) stazione con bus Cotral e Atral per raggiungere i Castelli Romani e la provincia di Roma e bus-navetta per aeroporto di Ciampino

Linea B - da Rebibbia all'Eur

La linea B della metropolitana di Roma va da Laurentina a Rebibbia e collega, con il suo percorso, la città da sud a nord-est, qui si divide in due diramazioni: una verso est e una verso nord-est. I suoi capolinea sono: Laurentina (nel quartiere Giuliano-Dalmata), Rebibbia (nel quartiere Ponte Mammolo, vicino all'omonimo penitenziario) e Jonio (nel quartiere Monte Sacro).

La metro B è contraddistinta dal colore blu, conta in tutto 26 stazioni e un'interscambio con la linea A nella stazione Termini. Alla fermata Bologna c'è la diramazione della linea B che dà vita alla cosiddetta Linea B1 e porta fino a Jonio.

Orari della metro B

Le linee B e B1 della metropolitana di Roma sono in servizio (rispettivamente prima e ultima partenza dai capolinea) secondo gli orari che seguono.

Dal lunedì al giovedi e la domenica Linea B, da Rebibbia per Laurentina e viceversa la prima corsa è alle 5:30; da Rebibbia per Laurentina e viceversa l'l'ultima corsa è alle 23:30. Linea B 1, da Laurentina per Jonio e viceversa la prima corsa è alle 5:33, da Laurentina per Jonio e viceversa l'ultima corsa è alle 23:24;

Il venerdì e il sabato Linea B, da Rebibbia per Laurentina e viceversa la prima corsa è sempre alle 5:30 del mattino, da Rebibbia per Laurentina e viceversa l'ultima corsa è all'1:27 di notte; Linea B 1, da Laurentina per Jonio la prima corsa è alle 5:30 del mattino, da Laurentina per Jonio l'ultima corsa è all' 1:30 di notte.

Biglietti della metro B

Le fermate della metro B

Laurentina (V.le della Stazione Laurentina / V. L. Gaurico)

(V.le della Stazione Laurentina / V. L. Gaurico) EUR Fermi (stazione Fermi / V.le America)

(stazione Fermi / V.le America) EUR Palasport (P. Umberto E. Terracini / V.le America)

(P. Umberto E. Terracini / V.le America) EUR Magliana (P.le di Val Fiorita)

(P.le di Val Fiorita) Marconi (V.le G. Marconi / V. Ostiense)

(V.le G. Marconi / V. Ostiense) Basilica S. Paolo (V.le Giustiniano Imperatore / V. G. Gozzi). Nei dintorni: Basilica di S.Paolo fuori le mura. Università Romatre

(V.le Giustiniano Imperatore / V. G. Gozzi). Nei dintorni: Basilica di S.Paolo fuori le mura. Università Romatre Garbatella (C.ne Ostiense / V. G. Pullino)

(C.ne Ostiense / V. G. Pullino) Piramide (P.le Ostiense). Nei dintorni: Piramide Cestia, Porta San Paolo, Museo della Via Ostiense, Cimitero acattolico, Museo ATAC, Monte Testaccio

(P.le Ostiense). Nei dintorni: Piramide Cestia, Porta San Paolo, Museo della Via Ostiense, Cimitero acattolico, Museo ATAC, Monte Testaccio Circo Massimo (estremità est del Circo Massimo). Nei dintorni: Circo Massimo, rioni Ripa e San Saba

(estremità est del Circo Massimo). Nei dintorni: Circo Massimo, rioni Ripa e San Saba Colosseo (Piazza del Colosseo). Nei dintorni: Colosseo, Foro Romano, Fori Imperiali, Celio

(Piazza del Colosseo). Nei dintorni: Colosseo, Foro Romano, Fori Imperiali, Celio Cavour (V. Cavour / P. della Suburra)

(V. Cavour / P. della Suburra) Termini (stazione Roma Termini). Nei dintorni: Museo naz. romano, S.M. Maggiore, Terme di Diocleziano

(stazione Roma Termini). Nei dintorni: Museo naz. romano, S.M. Maggiore, Terme di Diocleziano Castro Pretorio (viale Castro Pretorio, all'incrocio con via San Martino della Battaglia). Nei dintorni: Biblioteca Nazionale Centrale

(viale Castro Pretorio, all'incrocio con via San Martino della Battaglia). Nei dintorni: Biblioteca Nazionale Centrale Policlinico (piazza Sassari, uscite su viale Regina Margherita e viale Regina Elena). Nei dintorni: Policlinico Umberto I e Università La Sapienza

(piazza Sassari, uscite su viale Regina Margherita e viale Regina Elena). Nei dintorni: Policlinico Umberto I e Università La Sapienza Bologna (piazza Bologna)

Direzione Rebibbia

Tiburtina FS (Piazzale della Stazione Tiburtina - Interscambio con stazione Tiburtina di Roma, autolinee urbane, interurbane, extraurbane e internazionali)

(Piazzale della Stazione Tiburtina - Interscambio con stazione Tiburtina di Roma, autolinee urbane, interurbane, extraurbane e internazionali) Quinitiliani (Via della Pietra Sanguigna). Nei dintorni: Ospedale Sandro Pertini

(Via della Pietra Sanguigna). Nei dintorni: Ospedale Sandro Pertini Monti Tiburtini (V. d. Monti Tiburtini / v. F. Meda)

(V. d. Monti Tiburtini / v. F. Meda) Pietralata (V.d.Pietralata)

(V.d.Pietralata) Santa Maria del Soccorso (V. Tiburtina / P. s. M. del Soccorso)

(V. Tiburtina / P. s. M. del Soccorso) Ponte Mammolo (V. Tiburtina / v.le P. Togliatti)

(V. Tiburtina / v.le P. Togliatti) Rebibbia (v.Tiburtina,tra via di Casal de' Pazzi e carcere Rebibbia)

Direzione Jonio

Sant'Agnese/Annibalian (Piazza Annibaliano)

(Piazza Annibaliano) Libia (viale Libia - quartiere Africano). Nei dintorni: tomba di Elio Callisto, chiese di Santa Emerenziana e Santa Maria Goretti, parco Nemorense

(viale Libia - quartiere Africano). Nei dintorni: tomba di Elio Callisto, chiese di Santa Emerenziana e Santa Maria Goretti, parco Nemorense Conca d'Oro (Piazza Conca d'Oro - interscambio stazione di Roma Nomentana con treni linea FL1 diretti da Orte e Fara Sabina all'aeroporto di Fiumicino)

(Piazza Conca d'Oro - interscambio stazione di Roma Nomentana con treni linea FL1 diretti da Orte e Fara Sabina all'aeroporto di Fiumicino) Jonio (Viale Jonio/via Scarpanto)

Linea C - da Pantano a San Giovanni

La linea C della metro di Roma è la metro più nuova nella Capitale. In costruzione dal 2007, non è stata ancora completata e il suo percorso - a lavori terminati - collegherà la città da nord-ovest al Grande Raccordo Anulare, per una lunghezza totale di circa 25,6 km e 30 stazioni passando per il centro storico.

La linea C è contrassegnata dal colore verde e ha tra le sue particolarità l'assenza del conducente sui convogli grazie all'impiego della tecnologia Driverless.

Orari della Metro C

Dal lunedì al giovedì e la domenica la prima corsa è alle ore 5,30 e l'ultima partenza è alle 23:30. Il venerdì e il sabato la prima corsa è alle ore 5:30 del mattino e l'ultima corsa è alle 1:30 di notte.

Biglietti della Metro C

Le fermate della Metro C