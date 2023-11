Juventus-Roma Femminile 1-3: tris giallorosso, apoteosi romanista a Biella

La Roma Femminile sbanca Biella e batte la Juventus per tre a uno. Vittoria netta e meritate delle campionesse d'Italia che oggi conquistano la prima vittoria della propria storia in trasferta contro le bianconere. Spugna prepara la partita con un forte pressing sulle bianconere che non riescono a costruire. La retroguardia bianconera soffre tantissimo la pressione romanista e così nascono i gol del successo giallorosso. La Roma non soffre, fa possesso, punge e concede uno sterile possesso alle ragazze di Montemurro. Una vittoria pesante che permette alla Roma di andare a +3 in classifica proprio sulla Juventus e conquistando il sesto successo in sei partite.

Juventus-Roma, la cronaca

Al minuto 8 grandissima occasione per la Roma con Giugliano che lancia nello spazio Viens, ma è strepitosa Peyraud-Magnin ad opporsi. Al 23esimo calcio di punizione di Giugliano che sbatte sulla traversa. Al 27esimo le giallorosse passano in vantaggio con Giugliano che di testa conclude una grande azione personale di Haavi. Al 30esimo destro di Girelli, blocca Ceasar. Al 50esimo Haavi recupera palla in posizione avanzata e la norvegese a tu per tu col portiere non sbaglia. Al 57esimo il pressing di Giacinti porta all’errore Salvai, sul pallone si avventa Viens che vola verso la porta e col mancino cala il tris. Al 60esimo la Juve trova il gol con Grosso che spedisce in rete un pallone vagante in area. All’86esimo destro di Cantore, blocca Ceasar. All'89esimo occasione per Haavi, para Peyraud-Magnin.

Tabellino e pagelle

Juventus (4-2-3-1): Peyraud-Magnin 6; Boattin 5,5, Salvai 4 (dall’80’ Sembrant sv.), Cascarino 4, Nilden 5 (dal 62’ Gama 6); Grosso 6,5, Caruso 5,5; Bonansea 6 (dal 62’ Cantore 5,5), Garbino 5 (dal 62’ Nystrom 5,5), Beerensteyn 5,5; Girelli 5,5. All.: Montemurro 5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Di Guglielmo 6,5, Linari 6,5, Minami 6,5, Aigbogun 6; Greggi 6,5 (dal 73’ Feiersinger 6,5), Kumagai 6; Viens 7 (dal 62’ Glionna 6), Giugliano 7 (dall’84’ Tomaselli s.v.), Haavi 7,5; Giacinti 6,5 (dall’84’ Kramzar s.v.). All.: Spugna 7

Marcatrici: 60’ Grosso (J); 27’ Giugliano (R), 50’ Haavi (R), 57’ Viens (R)

Ammonite: Garbino (J); Di Guglielmo (R), Viens (R), Aigbogun (R)

Arbitro: Mirabella

Le top e flop giallorosse

Haavi 7,5: Quando si accende è imprendibile. Costruisce da sola la rete di Giugliano e poi si mette in proprio. Solo Peyraud-Magnin le nega la doppietta.

Giugliano 7: Personalità per la 10 giallorossa. Suo il gol che sblocca la partita che arriva dopo una traversa colpita direttamente da calcio di punizione.

Giacinti 6,5: Partita di sacrificio dell’attaccante romanista. Supporto alle compagne e pressing continuo che mette in difficoltà i difensori della Juve.

Di Guglielmo 6,5: Parte subito con l'handicap dell'ammonizione ma non si abbatte e contiene Beeretesteyn seguendola anche cambiando fascia.