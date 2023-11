Si separano le strade di mister Nardecchia e dell'FC Viterbo

Cambia la panchina dell'FC Viterbo, la squadra viterbese ha annunciato sulla sua pagina ufficiale l'esonero di mister Massimiliano Nardecchia. Una decisione che arriva dopo gli ultimi risultati del Viterbo, che ha recentemente subito un netto 7-2 dal Montespaccato e domenica ha pareggiato per 3-3 in trasferta con l'Academy Ladispoli. I viterbesi si trovano all'ottavo posto in classifica, con diciotto punti nelle prime undici giornate.

Il comunicato del club

La FC Viterbo comunica l’esonero dell’allenatore Massimiliano Nardecchia. La società ringrazia il Sig. Nardecchia per il lavoro svolto sino a oggi e durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune.