Clamoroso nel Vicovaro, Claudio Solimina annuncia le sue dimissioni

Terremoto in casa Vicovaro, con il tecnico Claudio Solimina che ha deciso di dimettersi dopo l'ultima giornata di Eccellenza Lazio. Il Vicovaro ha ceduto in trasferta al C.S Primavera, rimanendo all'ottavo posto in classifica con diciassette punti in undici giornate.

Il comunicato del club

Il Direttore Generale Daniele Attili comunica che: L’ASD Vicovaro questa mattina ha ricevuto le dimissioni del Mister Claudio Solimina per motivi personali. L’intera società, dirigenza, staff e giocatori, ringraziano per quanto fatto dal Mister, soprattutto è doveroso il ringraziamento per la permanenza nell’ attuale campionato di Eccellenza e per l’attuale buona posizione in classifica. Il direttore Generale Daniele Attili augura tutto il meglio nella vita personale e professionale al Mister Claudio Solimina: “Ciao Claudio è stata una fortuna poter lavorare insieme”.