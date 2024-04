Napoli-Roma 2-2: Gioia Abraham, Renato Sanches dannoso

È finita due a due al Maradona fra Napoli e Roma. I giallorossi passati in vantaggio con Dybala subiscono la rimonta partenopea prima di trovare il pareggio allo scadere con Tammy Abraham. L’argentino è fra i migliori in campo in compagnia di Svilar. Malissimo e dannoso Renato Sanches.

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 7: Due interventi straordinari. Il primo su Kvara nel primo tempo, il secondo a tu per tu con Osimhen. Titolare per evidenti meriti sportivi.

Kristensen 5,5: A sorpresa titolare. È sfortunato nella carambola del gol di Olivera, si riscatta con una chiusura su Kvara. (dall’86’ Baldanzi s.v.)

Mancini 5,5: Luci e ombre per il centrale di De Rossi. La grande chiusura su Osimhen nel recupero arriva dopo il pallone perso in occasione del pareggio del Napoli. E si perde più volte l’attaccante partenoeo. Non la solita prova decisa.

N’Dicka 6: Iniza bene ma poi non riesce a limitare Osimhen. Nel finale si riscatta con l’assist per Abraham.

Spinazzola 6: Finisce in parità anche la sfida nella sfida con Politano.

Cristante 5,5: Ritorna davanti la difesa e la manovra ne risente.

Pellegrini 5: In avvio ha una buona occasione di testa ma la spreca. Poi si oscura completamente.

Bove 5,5: Lotta ma è in difficolta contro Kvara. (dal 69’ Renato Sanches 4: Dannoso. Entra e regala il rigore al Napoli. Non fa altro per tutto il tempo che resta in campo).

Dybala 7: La solita luce della Roma. Primo tempo sufficiente, sale in cattedra nella ripresa. Prima il rigore calciato da campione, poi il tiro da cui nasce il corner del 2-2.

Azmoun 6: Fuori dai radar fino al rigore guadagnato con astuzia. (dal 69’ Abraham 7: Rimane in gioco sulla spizzata di N’Dicka e permette alla Roma di strappare il pareggio ormai isperato).

El Shaarawy 5,5: Poco lucido nelle scelte. (dal 61’ Angelino 5,5: Ngonge dalle sue parti è pericoloso e lui non riesce a tamponare).

De Rossi 6: Primo tempo male, meglio la ripresa almeno in fase offensiva. La squadra è stanca e si vede. Indovina la carta Abraham, sbaglia quella Renato Sanches.