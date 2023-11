Il Rieti respinge le dimissioni di Angelone, la situazione

Continua la saga Angelone - Rieti. Il tecnico aveva annunciato le sue dimissioni nella giornata di ieri, con l'Amatrice Rieti che si era riservato il diritto di accettare o respingere le dimissioni. Il club ha deciso di proseguire il rapporto con il tecnico, respingendo nella serata di ieri le dimissioni e confermando Vincenzo Angelone in vista della sfida di Coppa Italia con il Montespaccato.

Il comunicato del Rieti

Dopo aver analizzato con attenzione l'attuale scenario, la Società ha deciso di respingere le dimissioni pervenute ieri da parte del tecnico Vincenzino Angelone, e si riserva di valutare la sua posizione in base ai prossimi risultati della squadra. L'allenatore dirigerà regolarmente l'allenamento previsto per oggi in vista del match di Coppa Italia contro il Montespaccato.