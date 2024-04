Lazio-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 27 aprile alle ore 20:45 la Lazio scende in campo all’Olimpico contro l’Hellas Verona per la partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Biancocelesti che navigano al settimo posto della classifica a -6 dalla Roma quinta.

Lazio-Verona, le ultime di formazione

Infermeria piena per Igor Tudor. Il tecnico croato non avrà sicuramente a disposizione Provedel e Gila infortunatosi contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Improbabili le presenze di Kamada e Lazzari alle prese con problemi muscolare, spera nella convocazione Felipe Anderson dopo la ferita al piede rimediata contro i bianconeri. Visti i tanti forfait, formazione obbligata con Mandas fra i pali e in difesa Patric, Casale e Romagnoli. In mezzo al campo si va verso la coppia fisica Guendouzi e Vecino con Hysaj e Marusic sugli esterni. Trequartisti Luis Alberto, decisivo contro il Genoa, e Isaksen. In panchina si rivede Zaccagni. Dopo la doppietta contro la Juve, Castellanos nettamente avanti su Immobile come punta.

Tutti a disposizione per Baroni. Nei veneti pronta una maglia da titolare per Suslov, in difesa Magnani favorito su Dawidowicz. In attacco c’è Noslin sostenuto da Folorunsho.

Lazio-Verona, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Hysaj; Isaksen, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centoze, Magnani, Coppola, Cabral; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All.: Baroni

Lazio-Hellas Verona, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Hellas Verona sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno seguire la partita dell’Olimpico sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, oppure in streaming su SkyGo. Valida alternativa NOW.