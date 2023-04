I "grassi buoni" delle noci: proprietà, benefici e quante assumerne al giorno

Da sgranocchiare all'ora dello spuntino, da unire ad insalate, primi e secondi: le noci sono tra la frutta secca più amata e mangiata. Ma fanno bene?

Se un tempo si credeva che le noci - come tutta la frutta secca - fossero da evitare per il loro apporto calorico, oggi quasi tutti i nutrizionisti le inseriscono nelle diete perché sono considerate un vero toccasana. Ma quali sono i benefici delle noci e qual è la dose ideale da assumere quotidianamente? Facciamo chiarezza, punto per punto.

Proprietà e benefici delle noci

Le noci sono ricche di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 e sono preziose per per la salute dei vasi sanguigni; riducono il rischio di infarto e ictus. Varie ricerche hanno dimostrato che l'assunzione di noci sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema immunitario; le noci, inoltre, proteggono dall'ipertensione, sono ricche di cosiddetti "grassi buoni" con una buona percentuale di fibre e proteine in grado addirittura di ridurre la glicemia.

Le noci, oltre ad essere buone e sfiziose, riducono il senso di sazietà, aiutando a non eccedere con gli introiti calorici, andando quindi contro obesità e diabete di tipo 2. In questa frutta secca, inoltre, è presente in buona quantità l'amminoacido triptofano, precursore di melatonina e serotonina, che favoriscono la calma ed il buon sonno

Quante noci mangiare al giorno

La domanda che in molti si fanno, però, è: "Quante noci assumere al giorno?". Sì, perché una tira l'altra e se non si dosano correttamente, eccedere è molto facile. I nutrizionisti dicono che la porzione giornaliera dovrebbe aggorarsi intorno ai 30 grammi (ossia circa 5-6 noci di media dimensione). In questo modo si apporteranno all'organismo circa 180 calorie.