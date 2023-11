Capitan Valle ha parole d'oro per l'UniPomezia "Una squadra di uomini veri"

L’Unipomezia non vuole fermarsi. La squadra di Casciotti continua a correre e guardare tutti dall’alto del primato in classifica. Un momento magico, impreziosito poi anche dal rientro in campo di capitan Federico Valle tornato disponibile dopo una lunga sosta ai box: “Sono davvero felice di essere rientrato. Anche quando ero fuori vedevo una squadra che non molla mai e anche domenica è stato così. Quest’anno abbiamo un gran gruppo dove tutti lottano per il proprio compagno. Si è visto anche nell’ultima vittoria, il Roccasecca si è dimostrato avversario organizzato ma me lo aspettavo, conosco mister Grossi e so bene come lavora. Ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima perché in questo campionato non c’è partita semplice”.

"Stiamo facendo bene grazie ad un gruppo fantastico"

I rossoblù si stanno confermando ai massimi livelli come dimostra lo zero nella casella delle sconfitte: “L’Unipomezia – spiega il capitano – ha sempre avuto grandi squadre. Ero sicuro della bontà della rosa anche quest’anno perché hanno lavorato tutti benissimo. In primis il presidente e il vicepresidente Morelli che hanno scelto due uomini come Panini e Casciotti che hanno questi colori nel cuore. Sapevo che proprio loro due avrebbero costruito una squadra non solo competitiva ma soprattutto formata da uomini veri”. In chiusura Valle lancia uno sguardo la futuro: “Ora che sono rientrato spero di poter aiutare la squadra a centrare risultati importanti. Stiamo facendo bene grazie ad un gruppo fantastico dal quale ognuno di noi attinge sempre nuova forza.

[ufficio stampa UniPomezia]