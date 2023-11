Eccellenza Lazio top5: Luca Parisella è l'anima del Gaeta

Il girone A: Bergamini con un gol capolavoro

Continua la rincorsa alla vetta del Campus EUR e continuano le ottime prestazioni di Francesco Bergamini. Il centrocampista classe '94 ha siglato il vantaggio dei suoi nella sfida di domenica con l'Aranova con un gol incredibile arrivato dal cerchio del centrocampo. Si fa spazio nel girone A anche il "solito" Salif Pape Cissé, anche se i suoi due gol non sono bastati all'FC Viterbo per battere l'Academy Ladispoli in un pirotecnico 3-3.

Il girone B: Parisella cuore e anima del Gaeta

Nel girone B c'è l'uomo copertina di questa settimana, con Luca Parisella che con la sua doppietta è stato capace di trascinare il Gaeta nel 4-1 interno con il Tor Sapienza. Entra in top5 anche Alessandro Di Mario e il suo gol decisivo all'ultimo minuto di recupero, fondamentale al suo Certosa per acciuffare il pareggio nella sfida casalinga con il Città di Anagni. Ultimo ma non meno importante Samuele Suffer, il classe 2002 è il padrone della fascia sinistra dell'UniPomezia, e domenica ha prodotto una grande prestazione nel 2-1 dei pometini contro il Roccasecca con tanto di gol e assist.