Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'undicesima giornata: il Colleferro si rialza, l'UniPomezia resta in vetta

Si è conclusa l'undicesima giornata del girone B di Eccellenza Lazio.

La lotta per il titolo: l'UniPomezia mantiene la vetta

Non accenna a fermarsi l'UniPomezia. La squadra pometina ha vinto grazie a Morbidelli e Suffer contro il Roccasecca e mantiene la vetta anche in attesa del posticipo del Terracina secondo. Si rialza il Colleferro, che batte la Lodigiani con i gol di Danieli e Lorenzi. Nell'altro big match si dividono la posta Certosa e Anagni, con il Certosa che ha trovato il pareggio con Di Mario nei minuti di recupero.

La lotta per la salvezza: vince il Monte San Biagio, crollo Ferentino

Non cambiano troppo le gerarchie in zona salvezza, con il solo Monte San Biagio che vince a Ferentino e inguaia proprio la squadra laziale che resta all'ultimo posto in classifica. Si scuote anche il Primavera, che battendo il Vicovaro non perde terreno dal Monte San Biagio e resta fuori dalla zona playout.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – VICOVARO 1-0

CERTOSA – CITTA’ DI ANAGNI 1-1

COLLEFERRO – LODIGIANI 2-0

FERENTINO – MONTE SAN BIAGIO 1-2

GAETA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 4-1

RACING ARDEA – CITTA’ DI FORMIA 1-1

UNIPOMEZIA – ROCCASECCA 2-1

VIS SEZZE – ATLETICO PONTINIA

TERRACINA – NETTUNO