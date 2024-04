Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 28 aprile alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo al Maradona contro il Napoli per la trentaquattresima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano all’incontro dopo aver vinto il 25 aprile, il recupero della sfida contro l’Udinese grazie ad un gol di Cristante al 95esimo. Giallorossi quinti a -4 dal Bologna e a +4 dall’Atalanta (una gara in meno, ndr). Giovedì prossimo l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Napoli-Roma, le ultime di formazione

Emergenza difesa per De Rossi. L’allenatore non potrà contare su Smalling infortunatosi nel recupero di Udine, Llorente squalificato e N’Dicka. L’ivoriano riottenuta l’idoneità sportiva sta lavorando a parte a Trigoria e spera almeno nella convocazione. Scelte obbligate dunque con Mancini e Huijsen coppia centrale, mentre terzini agiranno Angelino a sinistra e Celik a destra avanti su Karsdorp. In mezzo a campo mancherà per squalifica Paredes, spazio dunque a Bove con Pellegrini e Cristante. Dalla panchina Aouar. In attacco Azmoun, Dybala ed El Shaarawy con Zalewski, Abraham e Baldanzi pronti a subentrare. Per Lukaku l’obiettivo è recuperare per la partita di coppa europea.

Partenopei col tridente titolare composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa gli ex giallorossi Mario Rui e Juan Jesus. Torna Rrahmani dopo la squalifica.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Pellegrini, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi

Napoli-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Napoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.