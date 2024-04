Bis scudetto, la Roma è campione d'Italia

La Roma Femminile è Campione d'Italia. Bis scudetto per le giallorosse che dopo lo storico primo tricolore vinto lo scorso anno si sono laureata campionesse d'Italia anche per la stagione 2023/2024, al termine di un'annata letteralmente dominata.

Fallito il primo match point a Firenze (0-0) nel turno precedente a regalare il secondo scudetto alle ragazze di Spugna l'Inter che ha battuto la Juventus (seconda) e facendo diventare le capitoline irraggiungibili. La Roma, che in questa giornata riposa, ritornerà in campo nel prossimo turno contro il Sassuolo in trasferta mentre potrà festeggiare con i tifosi al Tre Fontane contro l'Inter il 5 maggio.

La Roma nelle 22 partite, fra regular season e poule scudetto, ha perso solo un match contro l'Inter e pareggiato a Firenze nel turno precedente .Venti vittorie totali che dimostrano la forza delle giallorosse, vera potenza del calcio femminile italiano grazie al lavoro sul campo di mister Spugna e delle ragazze, ma anche della proprietà che tanto ha investito sulla rosa portando nella Capitale giocatrici internazionali del calibro di Kumagai e Viens, per citarne solo alcune a cui si aggiunge Pilgrim arrivanta nel mercato invernale.

Un successo storico per la Roma che si gode il suo secondo scudetto.