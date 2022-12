Dentro Roma

Perché la strage di Fidene si poteva evitare

In questa puntata del podcast settimanale di RomaToday si parla della strage di Fidene, di come Claudio Campiti ha ucciso 4 donne. Una tragedia che si poteva evitare. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella