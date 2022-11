Dentro Roma

Gli attivisti per il clima e i blocchi stradali a Roma: perché questi blitz possono servire alla causa dell'ambiente

In questa puntata del podcast settimanale di RomaToday si parla degli attivisti del clima che bloccano le strade di Roma. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella