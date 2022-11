Inferno pronto soccorso, tra ambulanze bloccate e attese infinite

I pronto soccorso degli ospedali di Roma, come stanno? Come mai le ambulanze restano bloccate con i pazienti ancora all'interno e in attesa di cure? Nella quarta puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify, cercheremo di saperne di più.

Ospiti l'avvocato Aurelio Padovani che racconta la storia di Paula Onofrei, morta a 29 anni per un'ulcera perforante con la famiglia che ha presentato denuncia, il dottore Giulio Maria Ricciuto, il combattivo primario del Dea (Dipartimento di emergenza e accettazione) del Grassi e Alessandro Saulini, segretario NurSind ARES118.

