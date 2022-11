Tre donne uccise in un'ora. Il caso del killer delle escort

Il killer delle escort di Roma. Lo scorso giovedì 17 novembre, in Prati, sono state uccise tre donne. Giandavide De Pau, 51 anni, è accusato del triplice omicidio. Chi è Giandavide De Pau, cosa c'è nel suo passato? Cosa si nasconde nella mente dell'uomo accusato della mattanza di via Riboty e via Durazzo?

Nella settima puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify, cercheremo di saperne di più. Ospiti Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, e alcune escort di Roma.

Dentro Roma è il podcast settimanale di RomaToday. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella

