Strage di Fidene, Campiti non si pente. Per il gip "premeditazione incontestabile"

Claudio Campiti non si è pentito di aver ucciso Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis. Da lui non è arrivato nessun elemento di "resipiscenza" per aver compiuto la strage di Fidene. Campiti nel primo confronto con i magistrati non ha fornito alcun elementi sui "punti chiave" della vicenda. Una posizione di chiusura in cui si è limitato ad ammettere che il "movente" della strage avvenuta perché provava troppo rancore verso il consorzio Valle Verde, che gestisce una serie di villette nella zona del lago di Turano, in provincia di Rieti.

"Ero esasperato - ha detto - per le condotte 'mafiose' tenute da anni in suo danno dagli organi deliberanti del Consorzio". Nei suoi confronti il gip ha confermato il carcere disponendo anche il regime di sorveglianza. Al vaglio del giudice per le indagini preliminari ha retto, quindi, l'impianto accusatorio del pm Giovanni Musarò. Il 57enne è accusato di omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi oltre al porto d'armi abusivo.

Campiti resta in carcere

Quest'ultima fattispecie è legata all'arma, una semiautomatica, che Campiti ha rubato dal poligono di tiro di Tor di Quinto e utilizzata per uccidere. "L'indagato in sede di interrogatorio non ha dato segno di resipiscenza alcuna - scrive il gip Emanuela Attura - e il livore ed il risentimento che sono emersi, fanno ritenere che se rimesso in libertà non desisterebbe da ulteriori condotte violente e sanguinarie".

Per quanto riguarda l'aggravante dei futili motivi, per il magistrato è "incontestabile la sussistenza" per come "interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità". Campiti resta, quindi, detenuto nel carcere di Regina Coeli.

Strage premiditata

In tema di premeditazione, il gip scrive che "deve il gravissimo episodio dell'11 dicembre ha rappresentato il deliberato di una lunga pianificazione che aveva come presupposto un radicamento costante e persistente, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida nella psiche del Campiti".

Dopo essere stato bloccato da carabinieri, l'indagato ha continuato a gridare 'mi hanno rovinato, mi hanno lasciato senza acqua, li ammazzo tutti, 'sti bastardi'. Per il magistrato la "premeditazione appare incontestabile" anche alla luce del fatto che l'uomo "da tempo non partecipava più alle riunioni del Consorzio e quindi la sua presenza il giorno del fatto non può che essere letta nel senso che si sia portato sul posto al solo scopo di portare a compimento il proprio piano".

Pronto per la fuga

Nell'ordinanza vengono ricostruite tutte le fasi. Campiti, oltre alla pistola, aveva legato al polpaccio destro una fondina con un coltello da sub lungo 28 centimetri circa e nella tasca dei pantaloni, oltre alle chiavi dell'auto e a un coltello serramanico, un cellulare spento e con batteria e scheda sim non inserite. Sul luogo della strage, poi, sono "stati rinvenuti tre zaini contenenti effetti personali" di Campiti che, come ammesso in sede di interrogatorio, sono stati "portati via perché era certo che non sarebbe tornato a casa". Nel corso di una perquisizione sono state trovate "due tessere, una del Tiro a segno nazionale sezione di Roma e un abbonamento Platinum 2022 del Tiro a segno Nazionale intestato a lui".