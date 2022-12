Il Natale e il Concertone per rilanciare Roma

Roma è pronta per il Natale. Eppure le polemiche non mancano. Le aspettative sono alte e il Campidoglio promette di non rinunciare a nulla. Strizzando anche l'occhio ai grandi artisti in vista del Concertone.

Nella nona puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify, cercheremo di saperne di più. Ospiti Alessandro Onorato assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e Lorenza Bonaccorsi presidente del I Municipio.

Dentro Roma è il podcast settimanale di RomaToday. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella

