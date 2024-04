VIDEO | Come sta andando con i nuovi cestini intelligenti? La situazione al centro di Roma

Vuoti e puliti, ad eccezione di uno su cui qualche turista ha versato una notevole quantità di gelato al cioccolato. Come sta andando la gestione dei “famosi” cestini intelligenti posizionati da Ama nel centro città? Presentati con entusiasmo lo scorso 25 marzo dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, i 68 cestini sono auto compattanti e ciascuno con capacità di raccolta pari a 8 cestini tradizionali. Inoltre, ed è forse la cosa più importante, quando sono pieni inviano un segnale agli operatori Ama così da andarlo a svuotare.

A seguito della segnalazione di un lettore e di alcuni post apparsi sui social, in cui si denunciava invece la presenza di questi cestoni pieni e sporchi, RomaToday stamattina, martedì 16 aprile, ha fatto un giro in centro partendo da piazza di Spagna fino alla zona di Fontana di Trevi, poi Trastevere e Testaccio, per vedere la situazione.