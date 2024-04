VIDEO | Intossicati dal cloro della spa dell'hotel, i turisti evacuati: "È stato spaventoso"

"Very scary", è la testimonianza di una turista statunitense, evacuata stamattina dall'hotel Barberini di via Rasella a causa delle esalazioni di cloro della spa dell'hotel del Centro Storico della Capitale. Undici gli intossicati: cinque dipendenti e sei clienti. Medicati sul posto dalle ambulanze del 118 i turisti, gli addetti alla manutenzione sono stati trasportati in ospedale con difficoltà respiratorie a seguito di inalazione da cloro. Due i più gravi, un uomo di 60 anni e un 50enne, trasportati in codice rosso agli ospedali San Giovanni e San Camillo. In codice giallo invece un 39enne, una 26enne e un uomo di 48 anni, portati in codice giallo al policlinico Umberto I e al Gemelli. Altre sei persone, con sintomi lievi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono state medicate sul posto. A queste se ne potrebbero aggiungere altre nel corso delle ore qualora accusassero dei sintomi.

Paura in hotel

Trentacinque gli ospiti scappati dall'albergo durante l'ora della prima colazione. Evacauti dai soccorritori e dal personale dell'hotel Barberini. Fra loro una coppia proveniente dal New Jersey, negli Stati Uniti, che ha raccontato gli attimi di terrore vissuti intorno alle 8:45 fra gli ospiti dell'hotel che fa angolo con via delle Quattro Fontane: "Stavamo preparandoci per andare a fare colazione - le sue parole insieme al marito -. Eravamo ancora in pigiama quando abbiamo sentito un odore molto forte e gli occhi hanno cominciato a lacrimare". Scattato l'allarme sono cominciate le operazioni di evacuazione dei turisti: "È stato tutto molto spaventoso".

Non respiravamo

Fra i turisti costretti ad abbandonare l'hotel di piazza Barberini due coniugi canadesi, clienti abituali dell'albergo: "Erano le 8:45 - racconta Viola - quando hanno cominciato a lacrimarci gli occhi, non respiravamo. Abbiamo aperto la porta e abbiamo visto una persona con una maschera che stava avvertendo i turisti presenti nelle altre camere".

Momenti concitati "soprattutto perché non capivamo cosa fosse successo - spiega Giancarlo, anche lui di Toronto -. Siamo riusciti a prendere l'ascensore in tempo e quando siamo usciti abbiamo trovato alcune persone in strada che avevano difficoltà a respirare. È stato terribile".

Evacuati gli ospiti della struttura, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato oltre al personale della Asl competente e dell'Arpa. Iniziati i campionamenti al fine di accertare la presenza di altre sostanze nella struttura - con l'hotel tutto prenotato per i prossimi giorni - molti degli ospiti hanno ripreso la loro vacanza, in attesa di poter rientrare il prima possibile nelle loro stanze.

Esalazioni da cloro

Secondo i primi accertamenti tecnici eseguiti dai vigili del fuoco si sarebbe trattato di una fuoriuscita di cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa che si trova al piano inferiore dell'albergo. Un possibile incidente nel dosaggio, in attesa degli accertamenti del personale del nucleo tutela lavoro intervenuto assieme all'Arpa per ricostruire l'accaduto. Ipotesi che viene confermata da fonti sanitarie che indicano intossicati per "inalazioni da cloro".