Sabina Sperandio, chi era la pensionata uccisa nella strage di Fidene

Sabina Sperandio, 71 anni, è stata la vittima più anziana della strage di Fidene. Claudio Campiti l'ha uccisa sparandole a brucia pelo, come ha fatto con Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, segretaria e commercialista del consorzio.

Non aveva figli. È stata una delle prime a prendere casa nel consorzio. Poi era tornata a Roma. Non aveva figli. Seppur pensisonata continuava a seguire le vicende di Valleverde. Una passione che le è costata la vita. Il cognato, così come il marito di Sperandio, ha saputo della tragica notizia dalla televisione: "Sabina non mi aveva mai parlato di questo consorzio, non aveva mai menzionato i problemi nonostante ci fossero state denunce. Io ho saputo dalla televisione che l'omicida non voleva pagare. Mia cognata non mi aveva mai parlato di questi problemi. Era una persona tranquilla e carissima".