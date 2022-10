Per i romani i trasporti meritano la sufficienza. I mezzi pubblici a Roma funzionano o no?

La metropolitana di Roma, gli autobus e i tram funzionano oppure no? Secondo alcuni romani il servizio di trasporti pubblici è sufficiente. Per altri, invece, no. Nella terza puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify, cercheremo di saperne di più.

Voce agli utenti che prendono i mezzi pubblici al centro e in periferia. Ospiti Andra Castano di Odisse Quotidiana, Alessandra Portone del Comitato Pendolari Roma Lido e l'assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè che illustrerà le mosse del Campidoglio per migliorare il servizio in ottica futura.

Dentro RomaToday è il podcast settimanale di RomaToday. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella