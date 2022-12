Nicoletta Golisano, la contabile amica di Giorgia Meloni uccisa nella strage di Fidene

Nicoletta Golisano, 50 anni, è una delle tre donne uccise da Claudio Campiti nella strage di Fidene. Si trovava lì, nel gazebo di via Monte Gilberto, perché nel consorzio Valleverde rivestiva il ruolo di contabile. Era lì, in prima fila, insieme alle altre due sue colleghe, trovando la morte per mano di Campiti. A ricordarla è la presidente del consiglio Giorgia Meloni che della Golisano era un'amica. Lo fa con un post in cui abbraccia la vittima in una foto scattata evidentemente durante una manifestazione di Fratelli d'Italia.

"Nicoletta era una mamma protettiva, un'amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune", sono le parole della Premier. "È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a Roma. Nicoletta era mia amica. Lascia il marito Giovanni e uno splendido bambino di dieci anni, Lorenzo".

Meloni parla anche della strage, ma il finale del post si sofferma sulla sua amica: "Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così. A Dio Nico. Ti voglio bene", conclude Meloni.

A ricordarla anche il consiglio nazionale dei commercialisti che esprime "il suo profondo cordoglio per il barbaro assassinio della collega Nicoletta Golisano". "A nome di tutti i 120mila colleghi d’Italia – afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano De Nuccio – esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari di Nicoletta e la massima vicinanza a Fabiana De Angelis, anche lei iscritta al nostro albo, ferita gravemente nel corso della stessa sparatoria".

"Tutta la nostra comunità – prosegue de Nuccio – è attonita e senza parole di fronte ad una tragedia di queste dimensioni. Nicoletta e Fabiana sono state colpite nell’esercizio della loro attività professionale: erano al lavoro, di domenica mattina. Nicoletta è caduta sul campo, come già avvenuto negli scorsi anni ai colleghi Costanzo Iorio e Liberato Passarelli, assassinati mentre svolgevano la loro attività di curatori fallimentari. Mentre piangiamo Nicoletta, abbracciamo i suoi famigliari e diciamo forza a Fabiana, invitiamo tutti a riflettere sui rischi ai quali tanti seri e integerrimi professionisti vanno incontro per il solo fatto di compiere quotidianamente e con enorme senso del dovere il proprio compito".