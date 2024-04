VIDEO | Mille chili di hashish nascosti nel congelatore e nel sottoscala

Una tonnellata di "fumo". Mille chili di hashish nascosti nel vano sottoscala e in un congelatore. Succede a Giardini di Corcolle, nella periferia est della Capitale, dove la polizia ha arrestato una donna di 51 anni.

Sono stati gli investigatori del III distretto Fidene-Serpentara, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a recarsi in un’abitazione di una donna in via Acqualagna per effettuare un controllo. Giunti all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso la 51enne italiana, che aveva occultato nel vano sottoscala e dentro un congelatore completamente pieno complessivamente circa 1 tonnellata di sostanze stupefacenti, consistenti in panetti di hashish, nonché diverso materiale per il confezionamento.

Gli agenti hanno accertato che la donna, dalla vendita di quel quantitativo di droga, avrebbe guadagnato oltre 10 milioni di euro. Al termine delle attività di rito, la 51enne è stata tratta in arresto poiché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura adottata dalla Polizia di Stato è stata convalidata da parte della magistratura.