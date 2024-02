Flavio Cobolli vince a Delray Beach e omaggia "Tuta Gold" di Mahmood

Continua l'ottimo momento di Flavio Cobolli, che dopo i quarti raggiunti nell'ATP 250 di Montpellier si sta facendo valere anche nella trasferta americana. Il romano è stato ripescato da lucky loser nel torneo ATP250 di Delray Beach dopo aver perso nelle qualificazioni. Al primo turno ha avuto la meglio del tennista giapponese Taro Daniel, numero 63 del mondo, con il punteggio di 1-6 6-2 7-6(1). Cobolli ha dovuto sudare sette camicie per rimontare, specialmente dopo un primo set in cui ha fatto fatica a trovare il campo, ma dopo aver salvato una palla break probabilmente decisiva nel secondo set è riuscito a disinnescare il servizio del giapponese. Si è complicato da solo la vita nel terzo set l'italiano, facendosi rimontare sul 5-3 e servizio a favore fino a dover salvare tre palle break sul 5-5 che avrebbero spedito Daniel a servire per il match. Cobolli però ha tirato fuori la sua proverbiale garra e ha scacciato il pericolo, dominando poi il tie-break contro un remissivo Daniel e conquistandosi così gli ottavi con il padrone di casa Zachary Svajda.

L'omaggio a Mahmood

Cobolli dopo la vittoria ha esultato mimando una cornetta con le mani, richiamando l'esultanza di Ben Shelton prima, e Djokovic poi, che ha fatto il giro del mondo allo scorso US Open. Un'esultanza collegata anche a Sanremo, con il tennista ex primavera Roma che su Instagram ha omaggiato il cantante Mahmood, citando la sua "Tuta Gold" portata al Festival.