Valmontone - Ladispoli, il Valmontone si scusa per il comportamento dei tifosi "Poco corretti"

Tempo di comunicati per il Valmontone, che ha deciso di commentare il comportamento tenuto dai tifosi sugli spalti durante la vittoria per 3-1 nell'ultimo turno di Eccellenza Lazio con l'Academy Ladispoli. Le due tifoserie si sono scambiate parole grosse in tribuna e si è creato un clima di tensione, che ha spinto la società a chiarificare.

Il comunicato del Valmontone

La Società Valmontone 1921 nella figura del Presidente Manolo Bucci, a seguito di quanto accaduto nella giornata di ieri sulle tribune dello Stadio dei Gelsi, ci tiene a scusarsi con il Presidente ed il Direttore Sportivo dell’Academy Ladispoli per il comportamento poco corretto dei propri sostenitori. La Società invita altresì i propri tifosi ad osservare sempre un comportamento consono ed in linea con i valori del club.