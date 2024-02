Amatrice Rieti, continua la saga dello stadio "Manlio Scopigno": un altro comunicato del club è indirizzato al comune di Rieti

Continua la saga "Manlio Scopigno", con la SSA Amatrice Rieti che rivolge un altro appello accorato al comune di Rieti. Dopo gli ultimi comunicati l'Amatrice Rieti ha ribadito su Facebook la volontà di giocare nello stadio rietino il prima possibile, con la sfida importantissima del girone A di Eccellenza con la W3 Maccarese che incombe.

Il comunicato del Rieti

A pochi giorni dall'incontro al vertice contro il W3 Maccarese, determinante per la promozione in serie D, non avendo ricevuto risposte alle nostre precedenti richieste, la Società è tornata a sollecitare, tramite Pec, l'Amministrazione Comunale a compiere "un atto di coraggio e di vicinanza, affinchè si possa permettere alla SSA Rieti di disputare la gara del 18 febbraio presso lo Stadio Manlio Scopigno.". (...) "Si chiede, un' ultima volta, un atto di coraggio e di vicinanza da parte dell'amministrazione comunale, affinchè si possa permettere alla SSA Rieti di disputare la gara del 18 febbraio presso lo Stadio Manlio Scopigno. Si tratta di uno scontro al vertice della classifica, dove il supporto dei tifosi potrebbe essere determinante e non poter usufruire dello stadio comporterà un grave danno che potrebbe compromettere la corsa verso la serie D. Oggi possiamo ancora sperare di disputare il match più importante del campionato davanti ai nostri tifosi e ai nostri abbonati. Come società siamo disponibili ad adempiere a tutte le prescrizioni si ritenessero necessarie e a prenderci carico di eventuali danni conseguenti dall'utilizzo dell'impianto compresa manutenzione a fine incontro.