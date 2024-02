È un ex Ascoli il nuovo colpo per l'Eccellenza dell'Amatrice Rieti

Continua la campagna di rafforzamento della SSA Amatrice Rieti, che nella giornata di ieri ha chiuso l'acquisto dell'attaccante ex Ascoli e Alessandria Mattia Felici e il giovane talento lettone Martins Cialitis. L'Amatrice Rieti è terza in classifica nel girone A, ad un solo punto dalla capolista Montespaccato e a pari con la seconda Pomezia.

Il comunicato del club

In arrivo due nuovi giocatori per mister Gardini. Si tratta di Felici Mattia, attaccante del 2002, proveniente dall'Alessandria. Scuola Ascoli, vanta diverse presenze tra serie D e serie C. Martins Cialitis, Lettone classe 2005 di grande prospetto. Esterno basso veloce e dotato di grande tecnica.